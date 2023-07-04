Вийшов перший трейлер біографічної комедії "Шалені гроші" (Dumb Money) від австралійського режисера Крейга Гіллеспі (фільми "Круелла", "Я, Тоня", "Ларс і справжня дівчина", серіал "Пем і Томмі").
Фільм "Шалені гроші" заснований на божевільній реальній історії, описаній у книзі "Антисоціальна мережа: шорт-сквіз GameStop та група трейдерів-аматорів Ragtag, які поставили Волл-стріт на коліна".
У центрі сюжету фільму – звичайний хлопець Кіт Ґілл, який вкладає свої заощадження в акції і постить про це в соцмережах. Якимось чином йому вдається перетворити магазин відеоігор у торговельному центрі GameStop на найпопулярнішу компанію у світі. Раптово він багатіє сам, а разом з ним – і його фоловери. Втім, це дуже обурює мільярдерів з Волл-стріт, які вирішують завдати удару у відповідь. Обидві сторони розуміють, що їхні світи перевернулися з ніг на голову, і життя вже не буде таким, як раніше.
Головні ролі у фільмі виконали Пол Дано ("Юність", "Фабельмани", "Бетмен"), Сет Роґен ("Зелений шершень", "Інтерв'ю", "Пем і Томмі"), Піт Девідсон ("Загін самогубців: Місія навиліт", "Тіло Тіло Тіло"), Шейлін Вудлі (франшиза "Дивергент", "Мавританець"), Себастіан Стен (трилогія "Перший месник", "Я, Тоня", "Пем і Томмі"), Вінсент Д'Онофріо ("Шибайголова", "Сестра Ретчед"), Нік Офферман ("Останні з нас", "Парки та зони відпочинку"), Ентоні Рамос ("На висоті", "Трансформери: Повстання звірів") та інші.
В український прокат фільм вийде 12 жовтня 2023 року.