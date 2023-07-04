В український прокат новий фільм Крейга Гіллеспі "Шалені гроші" вийде 12 жовтня 2023 року.

Вийшов перший трейлер біографічної комедії "Шалені гроші" (Dumb Money) від австралійського режисера Крейга Гіллеспі (фільми "Круелла", "Я, Тоня", "Ларс і справжня дівчина", серіал "Пем і Томмі").

Фільм "Шалені гроші" заснований на божевільній реальній історії, описаній у книзі "Антисоціальна мережа: шорт-сквіз GameStop та група трейдерів-аматорів Ragtag, які поставили Волл-стріт на коліна".

У центрі сюжету фільму – звичайний хлопець Кіт Ґілл, який вкладає свої заощадження в акції і постить про це в соцмережах. Якимось чином йому вдається перетворити магазин відеоігор у торговельному центрі GameStop на найпопулярнішу компанію у світі. Раптово він багатіє сам, а разом з ним – і його фоловери. Втім, це дуже обурює мільярдерів з Волл-стріт, які вирішують завдати удару у відповідь. Обидві сторони розуміють, що їхні світи перевернулися з ніг на голову, і життя вже не буде таким, як раніше.

Головні ролі у фільмі виконали Пол Дано ("Юність", "Фабельмани", "Бетмен"), Сет Роґен ("Зелений шершень", "Інтерв'ю", "Пем і Томмі"), Піт Девідсон ("Загін самогубців: Місія навиліт", "Тіло Тіло Тіло"), Шейлін Вудлі (франшиза "Дивергент", "Мавританець"), Себастіан Стен (трилогія "Перший месник", "Я, Тоня", "Пем і Томмі"), Вінсент Д'Онофріо ("Шибайголова", "Сестра Ретчед"), Нік Офферман ("Останні з нас", "Парки та зони відпочинку"), Ентоні Рамос ("На висоті", "Трансформери: Повстання звірів") та інші.

В український прокат фільм вийде 12 жовтня 2023 року.

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