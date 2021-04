Фільм повинен вийти в прокат 3 вересня 2021 року.

Marvel Studios 19 квітня 2021 року опублікувала перший трейлер свого нового фільму "Шанґ-Чі та Легенда Десяти Кілець" (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings).

Читайте такожРежисер старих екранізацій "Людини-Павука" підтвердив, що працює над сіквелом "Доктора Стрендж"

Фільм в жанрі фантастичний бойовик з елементами комедії має вийти в прокат 3 вересня 2021 року. Він стане одним з перших повнометражних фільмів в рамках четвертої фази кіновсесвіту Marvel.

Картина познайомить фанатів з новим супергероєм - майстром бойових мистецтв Шан-Чі, який під прикриттям вступає в таємну організацію "Десять кілець" і намагається розправитися з минулим, яке, як йому здавалося, залишилося позаду. Ситуацію ускладнює те, що керує організацією його власний батько, який хоче, щоб син продовжив його справу.

У коміксах Шан-Чі володіє численними видами бойових мистецтв, через що часто згадується як "майстер Кунг-фу". У наступні роки він набуває здатність створювати незліченні дублікати себе і приєднується до Месників.

Головну роль у фільмі виконав канадський актор китайського походження Лю Сіму, для якого це перша роль такого масштабу. Таким чином він стане першим азіатським актором, який став головним героєм у фільмі студії Marvel.

Компанію на знімальному майданчику йому склали Аквафіна ("Шалено багаті азіати", "Вісім подруг Оушена", "Джуманджі: новий рівень2), яка зіграла подругу головного героя, і гонконгський актор Тоні Люн в ролі лідера терористичної організації "Десять кілець" Веньву / Мандарина.

Четверта фаза кінематографічного всесвіту Marvel: що це

Події четвертої фази кінематографічного всесвіту Marvel розгортаються після фільму "Месники: Завершення" і являє з себе серію американських супергеройських фільмів і телесеріалів, створених Marvel Studios і заснованих на персонажах Marvel Comics. Вперше в історії кіновсесвіту в фазу увійшли телесеріали стрімінгового сервісу Disney+, чиї події будуть пов'язані з фільмами і стануть офіційним каноном.

Чертвертую фазу відкрив серіал "ВандаВіжен" з Елізабет Олсен і Полом Беттані, що вийшов в січні 2021 року. Другим проектом став серіал "Сокіл і Зимовий солдат" з Ентоні Макі та Себастіаном Стеном, фільнальний епізод якого вийде вже у найближчу п'ятницю.

Також у четверту фазу потрапили серіали "Локі" з Томом Хіддлстоном, "Міс Марвел" з Іман Веллані в ролі Камали Хан, "Соколине око" з Джеремі Реннером і Хейлі Стейнфілд, "Місячний лицар" з Оскаром Айзеком, "Жінка-Халк" з Тетяною Маслані в головній ролі, "Секретне вторгнення" з Семюелом Л. Джексоном і Беном Мендельсоном, "Залізне серце" з Домінік Торн у ролі Рірі Вільямс, "Війни в обладунках" з Доном Чидлом у головній ролі, безіменний серіал про Ваканду і анімаційний серіал "Що як...?" з Джеффрі Райтом у головній ролі.

Першим повнометражним фільмом четвертої фази стане "Чорна вдова" зі Скарлетт Йоханссон у головній ролі, який вийде в липні 2021 року. Потім в прокат вийдуть "Шанґ-Чі та Легенда Десяти Кілець" з Сіму Лью, "Вічні" з Анджеліною Джолі, «Людина-павук: немає шляху додому» з Томом Холландом, "Доктор Стрендж: в мультивсесвіті божевілля" з Бенедиктом Камбербетчем та Елізабет Олсен, "Тор: любов і грім" з Крісом Хемсвортом, "Чорна пантера II", "Капітан Марвел 2" з Брі Ларсон, "Людина-мураха і Оса: Квантоманія" з Полом Раддом і Еванджелін Ліллі, "Вартові Галактики. Частина 3", а також "Фантастична четвірка".

Інші новини кіновсесвіту Marvel

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Марина Григоренко