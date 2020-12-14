Прем'єра картини відбулася у вересні 2020 року на міжнародному фестивалі в Торонто

Трагікомедія «Ще по одній» датського режисера Томаса Вінтерберга отримала відразу кілька нагород щорічної премії Європейської кіноакадемії.

Читайте такожLove-story в умовах пандемії COVID-23: вийшов український трейлер фільму "Пташка в клітці" (відео)Про це повідомляється на сайті Кіноакадемії.

Головну роль у фільмі виконав Мадс Міккельсен. Картина отримала нагороди «Кращий фільм», «Кращий актор» (Міккельсен), «Кращий сценарій» і «Кращий режисер».

«Ще по одній»: що відомо про фільм

Фільм був включений в програму Каннського фестивалю, який повинен був пройти влітку 2020 року, але був скасований через пандемію коронавірусу.

Прем'єра «Ще по одній» відбулася у вересні 2020 року на міжнародному фестивалі в Торонто.

На великий екран фільм вийшов у листопаді 2020 року.

У центрі сюжету опиняються чотири друга, які працюють вчителями. Герої вирішують провести один експеримент, за правилами якого кожен повинен підтримувати певний рівень алкогольного сп'яніння протягом дня. Але незабаром ситуація виходить з-під контролю.

Режисер Томас Вінтерберг присвятив створення фільму своєї загиблої в аварії 19-річної доньки, яка також повинна була знятися у фільмі та була в захваті від нього.

Премія Європейської кіноакадемії: інші переможці

Краща актриса - Паула Бер («Ундіна»);

Краща комедія - «Тріумф»;

Кращий анімаційний фільм - «Йосип»;

Краща короткометражка - «Всі кішки сірки в темряві»;

Кращий документальний фільм - «Колектив; режисера Олександра Нана;

Відкриття року - Карло Сіроні («Солее»);

Кращий оригінальний саундтрек - Даша Дауенгауер, Berlin Alexanderplatz («Берлін. Александерплац»).

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Автор: Катерина Шварц