Прем'єра картини запланована на лютий 2021 року.

У мережі з'явилися кадри біографічної драми про співачку Біллі Холідей, під назвою "Сполучені Штати проти Біллі Холідей".

Читайте такожВийшов перший трейлер біографічного фільму "Stardust" про Девіда БоуїЗнімки опублікувало видання Vanity Fair. Прем'єра картини запланована на лютий 2021 року.

Головну роль у фільмі зіграла артистка Андра Дей. Режисером виступив Лі Деніелс, а сценарій написала лауреат Пулітцерівської премії Сьюзен Лорі-Паркс.

У байопіку також знімалися Треванте Роудс ("Місячне світло"), Гаррет Хедлунд ("Трон: Спадщина"), Наташа Ліонн ("Життя матрьошки").

У фільмі показано період наркозалежності Холідей. Через це в 1959 році співачку арештувало ФБР. Один з агентів під прикриттям закохується в Холідей незадовго до її смерті, передає 112.ua.

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Автор: УНІАН