Американську співачку і кіноактрису Тейлор Свіфт чекає суд присяжних - її звинувачують у незаконному використанні фрагментів чужого тексту.

Претензії до Свіфт полягають в тому, що в її хіті 2014 року під назвою Shake It Off повторилися слова з синглу Playas Gon' Play групи 3LW (3 Little Women, або "Три маленькі жінки"), що вийшов в 2001 році, повідомляє Бі-бі-сі.

Обидва треки містять варіації фраз "players gonna play" ("гравці будуть грати") і "haters gonna hate" ("ненависники будуть ненавидіти").

Спочатку окружний суддя Майкл Фіцджеральд відхилив позов, заявивши, що текст пісні занадто банальний, щоб його захищало авторське право. У своїй постанові він процитував 13 ще більш ранніх пісень, виконаних іншими групами, в яких використовувалися схожі слова.

"На початку 2000-х років поп-культура була досить напхана образами гравців і ненависників, щоб вважати фрази "гравці будуть грати" або "ненависники будуть ненавидіти" більш креативними, ніж "бігуни будуть бігти", "барабанщики будуть барабанити" або "плавці будуть плавати", - написав Фіцджеральд.

"Образ героя твору, що діє відповідно до своєї сутності, зовсім не креативний, він банальний. Таким чином, обговорювані тексти [...] занадто короткі, неоригінальні і некреативні, щоб спиратися на захист відповідно до Закону про авторське право", - сказав суддя.

Однак автори пісень Шон Холл і Натан Батлер оскаржили рішення окружного суду, і федеральний апеляційний суд його скасував, справу повернули Фіцджеральду.

Свіфт зажадала винесення спрощеного судового рішення-негайної постанови про те, що вона не порушувала авторські права, але отримала відмову.

"Незважаючи на те, що твори помітно відрізняються, є і значні подібності у використанні слів, їх послідовності і структурі", - пояснив суддя.

"Суд не впевнений, що розсудливі присяжні не побачать істотної схожості між ліричними формулюваннями, розташуванням слів або поетичною структурою цих двох творів", - додав він.

Адвокати Холла і Батлера вітали це рішення, заявивши, що суд вчинив правильно.

Дата судового розгляду ще не оголошена.

Пісня Playas gon'Play стала для групи 3LW другорядним хітом. Згодом Холл написав і продюсував пісні для Джастіна Бібера і "Марун файв", а Батлер працював з "Бекстрит бойз" і Лютером Вандроссом.

Shake It Off ("Струснися") Тейлор Свіфт - найбільш продаваний сингл в її кар'єрі, він очолював чарти США і зайняв друге місце в Британії, поступившись лише пісні All About That Bass Меган Трейнор.

