Стало відомо, коли в український прокат вийде ромком з Зендеєю і Робертом Паттінсоном

В український прокат фільм "Любить не любить" вийде 2 квітня 2026 року.

Вийшов український тизер-трейлер романтичної комедії "Драма" (The Drama) з Зендеєю і Робертом Паттінсоном в головних ролях, яка у нашому прокаті отримала локалізовану назву "Любить не любить".

Як повідмила пресслужба кінодистриб'ютора Green Light Films, в український прокат фільм вийде 2 квітня 2026 року.

Що відомо про фільм

Стрічка розповідає про заручену пару, чиї стосунки опиняються під загрозою через несподівані події напередодні весілля.

Героїня Зендеї ("Суперники", франшизи "Людина-павук", "Дюна", серіал "Ейфорія"), Емма Гарвуд, працює у книгарні Mission Books, а персонаж Роберта Паттінсона ("Бетмен", "Мікі-17", "Маяк", "Тенет", франшиза "Сутінки"), Чарлі Томпсон, є директором вигаданого Кембриджського художнього музею. Таким чином, закоханих об'єднують не тільки романтичне почуття, а і любов до книг та мистецтва.

Також у фільмі зіграли Мамуду Аті ("Світ Юрського періоду 3: Домініон", "Види милосердя"), Алана Хаїм ("Локрична піца", "Одна битва за іншою") та Гейлі Ґейтс ("Неграновані коштовності", "Суперники").

Зняв стрічку норвезький режисер і сценарист Крістоффер Борглі, для якого це вже другий великий проєкт для студії A24 - у 2023 році він зняв для них комедійне фентезі "Сценарій сну" з Ніколасом Кейджем.

Оригінальна промокампанія

На початку грудня 2025 року в американській газеті The Boston Globe з'явилося оголошення про нібито заручини Зендеї та Роберта Паттінсона, яке викликало хвилю обговорень серед шанувальників. Згодом з'ясувалося, що це частина промокампанії до релізу "Любить не любить".

Оголошення, стилізоване під класичну газетну замітку, містило портрет акторів та імена їхніх персонажів – Емми Гарвуд та Чарлі Томпсона. Редакція погодилася на публікацію, бо події стрічки розгортаються в Бостоні, де також проходили зйомки.

Фейкове повідомлення фактично повторює постер "Любить не любить", що стало першим публічним тизером проєкту. Зображення згодом з'явилося і в офіційних соцмережах A24 та Зендеї.

В оголошенні було зазначено дату "весілля" – 3 квітня 2026 року, що збігається із запланованим міжнародним релізом фільму.

Одразу три фільми з Зендеєю та Робертом Паттінсоном у 2026 році

Зауважимо, що "Драма" – це не єдиний спільний проєкт Зендеї та Паттінсона, запланований до виходу на 2026 рік. Також наступного року зіркові актори мають з'явитися разом у третьому фільмі франшизи "Дюна" Дені Вільньова та масштабному епосі Крістофера Нолана "Одіссея".

