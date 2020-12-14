Вже скоро на телеканалі "1+1" стартує одинадцятий сезон наймасштабнішого музичного шоу "Голос країни".

Одинадцятий сезон масштабного шоу "Голос країни" вийде під назвою "Перезавантаження".

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У тренерську панель в цьому сезоні увійшли топові українські зірки: співачка Тіна Кароль, яка вже перемагала в шоу п'ять разів, артистка DOROFEEVA, яка зі своїм сольним треком увійшла в ТОП - 100 світового Shazam, артист і продюсер MONATIK і улюбленець мільйонів українських слухачів Олег Винник.

Рокер Олег Винник, який вперше сяде в легендарне червоне крісло в якості тренера, розповів, яких вокалістів шукає на шоу:

"Я хочу знайти голоси, які зможуть торкнутися струни душі. З радістю поділюся своїми знаннями і досвідом, який я отримав в Європі, з моєю командою для того, щоб навчити їх розвивати свій талант і дарувати любов слухачам, працюючи, як в останній раз. Я хочу показати країні виконавців, які голосом донесуть від серця до серця правдиві емоції, найщиріші почуття, які називаються любов'ю".

У новому сезоні "Голосу країни" зміниться звична для всіх сцена, за лаштунками з'явиться справжній робот, який буде подавати учасникам мікрофон, вимірювати температуру і дезінфікувати руки. До того ж через карантин група підтримки учасників перебуватиме по той бік камер, вболіваючи за своїх близьких онлайн. Вони будуть на прямому зв'язку зі сценою і зможуть поспілкуватися з учасником одразу після виступу.

Ведучими одинадцятого сезону стане улюблена телепара українців - Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

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Автор: Діана Могилєвич