Один із найочікуваніших супергеройських фільмів вийде в прокат уже 11 липня.

Американський кінорежисер, голова DC Studios Джеймс Ганн розповів про теми та ідеї, закладені в очікуваному супергеройському фільмі "Супермен", передає Variety з посиланням на його інтерв'ю The Times of London.

За словами режисера, історія "Супермена" охоплює історію Америки і, на базовому рівні, оповідає про людину, яка покинула рідну домівку в пошуках кращого життя.

"Супермен" - це історія Америки. Іммігрант, який прибув з іншого світу і оселився в країні. Але для мене насамперед це історія про те, що проста людська доброта - це цінність, і ми її втратили", - зазначив Ганн.

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Він визнав, що тематика фільму може бути сприйнята по-різному залежно від політичних поглядів, особливо на тлі гострих суспільних суперечок навколо імміграції. Проте він твердо стоїть на позиції, що в основі "Супермена" лежать важливі цінності, і йому не важливо, якщо хтось образиться.

"Так, хтось сприйме це по-різному, але йдеться про доброту. І, звичайно, знайдуться ті, кому це здасться образливим - просто тому що фільм про доброту. Але до біса їх, - заявив він. - Так, це історія і про політику. Але на іншому рівні - про мораль. Вбивати не можна за жодних обставин - так вважає Супермен. А Лоїс вважає, що потрібен баланс. У центрі сюжету - їхні стосунки і те, як різні погляди на базові моральні принципи можуть розлучити навіть найближчих".

"Супермен" - що відомо про очікуваний фільм

Як відомо, фільм "Супермен" виходить у прокат 11 липня.

Головні ролі в ньому виконали Девід Коренсвет, Рейчел Броснахен, Ніколас Голт, Марія Габріела де Фарія, Нейтан Філліон, Скайлер Гісондо, Ізабела Мерсед.

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