"Довга доба" - історія про життя, мрії та плани українців до війни, а також про те, як вторгнення Росії все змінило.

Нещодавно телеканал 1+1 спільно з відомим українським режисером Аланом Бадоєвим оголосив збір матеріалів для особливого документального фільму під назвою "Довга доба". Стрічка стане першим великим проектом, який у художній формі осмислює свіжі та ще такі болісні події війни, яку Росія розв’язала проти України.

"Довга доба" - історія про життя, мрії та плани українців, останній день нашого мирного життя та початок нового етапу, який розпочався 24 лютого під звуки бомб та сирен. Це хроніка війни очима українців, відтворення подій через особисті історії. Сценарій до картини щодня пише народ України своїм активним спротивом агресії та єдністю.

Сьогодні у "Сніданку з 1+1" телеканал презентував емоційний тизер до проекту, який не залишає байдужим. У відео відомий режисер поділився своєю історією та розповів, що робив в останній мирний день напередодні вторгнення РФ на територію України.

"За день до війни, 23 лютого, я був у Києві. Відзняв свій новий проект і дуже радів цьому. Перед сном я подзвонив своїй дочці Лолі, а коли засинав, то відчув себе дуже щасливим. На наступний день, 24 лютого, Росія атакувала ракетами і бомбами українські міста. У той момент моє життя змінилося назавжди, і я знаю, що ваші життя також. У кожного з нас є своя особиста історія цієї війни. Будь-ласка, надішліть нам свої відеощоденники та відеофакти війни. Поділіться своїми історіями, переживаннями та почуттями задля того, щоб ми разом змогли розповісти світові усю правду про війну в Україні. Важливо зробити так, аби ніхто не мав жодного шансу перекрутити цю правду", - говорить Алан Бадоєв.

У ролику показані ексклюзивні кадри з особистого телефону режисера, найщасливіші моменти життя. Також у відео показані моторошні кадри перших вибухів, палаючих будівель, ворожої техніки та інші шокуючі моменти, які були зняті на телефони українців. Режисер на власному прикладі показав, які відео очікує отримати від українців.

Для того, щоб стати співавтором документальної стрічки "Довга доба", потрібно заповнити анкету та надіслати відеоматеріали, на яких зафіксовані ваші родини в останній мирний та щасливий день перед початком війни. Відео, які показують вашу сім'ю (разом або окремо) у перший день війни - 24 лютого: перші бомби, ваша перша реакція, ваші записи протягом першого дня, перша ніч, розмови. Якщо ви вели відеощоденник подій: наступні бомбардування, укриття, ночівлі, ваші роздуми та коментарі до подій, розмови у колі сім'ї під час перебування в укриттях, все, що може бути важливим - кожна деталь і ваша думка.

Поділіться з нами найбільш щемливими моментами, які ви пережили протягом цієї війни. Адже жодна людина, яка постраждала від російської агресії, жодна подія або злочин російських окупантів не має бути забутим. Просимо передавати матеріали без будь-якого монтажу. Розкажемо історію нашої країни разом!

Вас також можуть зацікавити новини: