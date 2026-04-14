Вийшов трейлер нового серіалу від братів Дафферів, який вже прозвали 'Дивними дивами про пенсіонерів'

Усі епізоди серіалу "Бороуз" вийдуть одночасно на Netflix 21 травня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав трейлер науково-фантастичного горор-серіалу "Бороуз" (The Boroughs), продюсерами якого виступили творці "Дивних див" брати Даффери.

Цього разу події відбуватимуться в пансіонаті для літніх людей в мальовничому містечку Бороуз, де група пенсіонерів має об'єднатися, щоб зупинити потойбічну загрозу, яка хоче вкрасти в них найдорожче, що в них залишилося – час.

В соцмережах серіал вже охрестили "Дивними дивами в будинку для літніх людей".

Головні ролі в шоу отримали Білл Пуллман ("День незалежності", "Загублене шосе", "Праведник", серіал "Грішники"), Джина Девіс ("Муха", "Бітлджус", "Тельма і Луїза", "Острів горлорізів"), Альфред Моліна ("Ночі в стилі бугі", "Магнолія", "Людина-павук 2", "Фріда"), Кларк Пітерс ("Три білборди за межами Еббінга, Міссурі", "Джон Уік", "П'ятеро однієї крові", серіал "Дроти"), Елфрі Вудард ("Первісний страх", "Перший месник: Протистояння", "Сіра людина", серіал "Справжня кров") та Деніс О'Хер (серіал "Американська історія жахів").

Перший сезон серіалу "Бороуз" налічуватиме вісім епізодів, усі вони вийдуть одночасно на Netflix 21 травня 2026 року.

Інші проєкти братів Дафферів для Netflix

Нагадаємо, що після завершення п'ятого сезону хітового шоу "Дивні дива" було анонсовано ожразу кілька проєктів Netflix, спродюсованих його авторами, братами Дафферами.

Зокрема, 26 березня 2026 року вийшов горор-мінісеріал "Скоро трапиться щось страшне", а вже 23 квітня цього ж року вийде анімаційний серіал "Дивні дива: Оповідки з 85-го".

Вас також можуть зацікавити новини: