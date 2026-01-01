Горор-серіал 'Дивні дива' завершився епічним фіналом: що важливо знати

Фінальна серія тримала в напрузі, змушуючи затамувати подих.

Популярний серіал "Дивні дива" (Stranger Things) завершився епічним та емоційним фіналом - драматичною двогодинною серією, яка на короткий час навіть перевантажила сервери Netflix, передає BBC.

Зазначається, що глядачі масово кинулися дивитися завершальний епізод, який завершив 10-річну історію науково-фантастичного горор-серіалу, одразу після його виходу о 03:00 1 січня 2026 року за Київським часом.

Також багато шанувальників серіалу відвідали спеціальні кіносеанси його фіналу в містах США та Канади.

"Дивні дива" - фінал

Як ідеться в публікації, двогодинний фінал останнього 5-го сезону серіалу "Дивні дива" під назвою "Глава восьма: Правильний бік догори" спершу призвів до перевантаження серверів Netflix.

Деякі глядачі повідомляли, що під час спроби запустити серію бачили повідомлення про помилку.

"Подібне часто трапляється з великими прем'єрами на стримінгових платформах. Незабаром доступ було відновлено, і глядачі змогли побачити фінал, сповнений масштабними бойовими сценами та емоційними моментами, що об'єднали всі п'ять сезонів і дали завершення історіям персонажів, яких глядачі полюбили за ці роки", - наголошується в статті.

Фінальна серія тримала в напрузі, змушуючи то затамувати подих, то радіти, то плакати.

"Завершення будь-якого культового проекту завжди супроводжується очікуваннями і хвилею критики. Протягом усього сезону фанати розбирали сцени по кадрах і переглядали попередні епізоди, намагаючись зрозуміти, як саме закінчиться історія Ізнанки... Незліченні теорії в соціальних мережах лише підігрівали інтерес до фіналу... У підсумку частина теорій виявилася точною. Інші - зовсім ні", - пише видання.

"Дивні дива" - що важливо знати

Нагадаємо, дія серіалу розгортається у вигаданому містечку Гокінс, штат Індіана.

Уперше серіал "Дивні дива" вийшов у 2016 році. Головні ролі в ньому виконали Міллі Боббі Браун, Вайнона Райдер і Девід Гарбор.

