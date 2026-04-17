The Dog Stars: вийшов трейлер постапокаліптичного фільму Рідлі Скотта з Джейкобом Елорді

Кінокомпанія 20th Century Studios показала перший трейлер постапокаліптичного науково-фантастичного фільму The Dog Stars, який в українському прокаті отримав локалізовану назву "Сузір'я Великого Пса".

Це новий фільм культового англійського режисера Рідлі Скотта після дворічної перерви – попередня його робота, видовищний екшн "Гладіатор II", вийшов восени 2024 року. Також фільмографія нині 88-річного кінематографіста налічує такі кінохіти, як "Чужий", "Той, що біжить по лезу", "Тельма і Луїза", "Солдат Джейн", "Ганнібал", "Марсіанин", "Остання дуель", "Дім Гуччі", "Наполеон" та ще багато інших.

Цього разу в центрі сюжету опиниться пілот Хіґ, який намагається вижити у постапокаліптичному світі, в якому страшний вірус грипу знищив більшу частину людство. Тепер молодий чоловік, в якого хвороба забрала дружину, має об'єднатися з іншими виживальниками, щоб врятуватися від банди бродячих мародерів, яких називають Женцями.

Головну роль у фільмі отримав австралійський актор Джейкоб Елорді ("Прісцилла", "Солтберн", "Франкенштейн", "Буремний перевал", серіал "Ейфорія").

Також у фільмі задіяні Джош Бролін (франшиза "Месники", "Старим тут не місце", "Сікаріо", "Дедпул 2", "Зброя", "Ножі наголо: Прокинься, покійнику"), Марґарет Кволлі ("Одного разу... в Голлівуді", "Субстанція", "Бідолашні створіння", "Мисливець за спадком"), Гай Пірс ("Мементо", "Залізна людина 3", "Прометей", "Бруталіст"), Еллісон Дженні ("Краса по-американськи", "Години", "Джуно", "Прислуга", "Роузи") та Бенедикт Вонг ("Марсіянин", "Доктор Стрендж", "Зброя", серіал "Проблема 3 тіл").

В український прокат фільм з зірковим кастом вийде 27 серпня 2026 року.

