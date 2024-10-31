Світова прем'єра фільму відбудеться 28 лютого 2025 року, дата українського релізу буде оголошена незабаром.

Вийшов український трейлер чарівного фентезі "Очі: Легенда Карпат" (The Legend of Ochi), що розповідає глядачу неймовірну легенду про магічних створінь, які живуть у лісах Карпатських гір. Події фільму розгортаються на тлі мальовничих гірських пейзажів, а головні герої вчаться жити поруч із дивовижними істотами.

В центрі сюжету фільму – дівчина Юля, що народилась серед могутніх Карпат, в лісах якого сховані таємничі магічні створіння. На деяких з них полюють, від деяких – тікають, а про особливих – створюють легенди. Як про нового "знайомого" Юлі – чарівного Очі, якого конче треба повернути додому.

Головну героїню у фільмі грає німецька акторка Хелена Зенгель, яка отримала популярність після ролі у стрічці Тома Хенкса "Новини з усього світу".

Також у стрічці знялися оскароносні Емілі Вотсон (серіали "Чорнобиль", "Дюна. Пророцтво") та Віллем Дефо ("Антихрист", "Бітлджус, Бітлджус", "Готель Гранд Будапешт"), а також зірка франшиз "Воно", "Мисливці на привидів" та серіалу "Дивні дива" Фінн Вулфгард.

Режисером і сценаристом фільму став Ісайя Саксон, відомий своєю роботою над музичними кліпами Бьорк, Panda Bear, Dirty Projectors, Каньє Веста і Grizzly Bear. Для нього – це перший повнометражний фільм, який зокрема стає й певним дослідженням власного роду, який бере початок з Карпатського регіону.

Зйомки фільму відбувалися у 2021 році в румунській Трансильванії, зокрема, в горах Апусени, на озері Баля та на Трансфегераському шосе.

Як повідомили в прес-службі кінокомпанії Adastra Cinema, світова прем'єра фільму відбудеться 28 лютого 2025 року, дата українського релізу буде оголошена незабаром.

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