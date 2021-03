З моменту запуску культового чарту 4 серпня 1958 року жодної пісні, яка залишалася б у топ-10 протягом цілих 52 тижнів, досі не було.

Хіт під назвою Blinding Lights канадського співака The Weeknd став першим в історії, який протримався у першій десятці рейтингу Billboard Hot 100 протягом року.

Читайте такожЗ'явився спільний кліп діджея Кельвіна Харріса і The Weeknd на пісню Over Now«З моменту запуску культового чарту 4 серпня 1958 року жодної пісні, яка залишалася б у топ-10 протягом цілих 52 тижнів, досі не було. Звичайно, Weeknd не отримав номінації на «Греммі», на яку сподівався, але такий успіх Blinding Lights, можливо, є більш значною перемогою», – пише видання Consequence of Sound.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ірина Погоріла