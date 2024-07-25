Світова прем'єра дебютного фільму режисера Павла Острікова відбудеться в програмі Discovery.

Український найково-фантастичний фільм "Ти – космос" (U Are the Universe) відібрано до офіційної програми Discovery ("Відкриття") Міжнародного кінофестивалю у Торонто, що вважається одним з найбільших та найпрестижніших кінофестивалів світу.

Фільм є повнометражним дебютом режисера і сценариста Павла Острікова, відомого за короткометражними стрічками "Ґолден лав", "Випуск'97" та "Mia Donna", а також першим українським серіалом для Netflix "Перші дні".

До програми Discovery потрапляють найкращі роботи дебютантів з усього світу, орієнтовна дата світової прем’єри – 8 вересня.

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"Я почав працювати над фільмом "Ти – космос" ще у 2015 році, навіть не уявляючи, куди приведе мене ця історія. За всі ці роки вона стала для мене всім: прихистком у важкі часи, уявним "макгафіном", що вів мене уперед і, звичайно, непростою головоломкою, яку я відчайдушно намагався вирішити разом з великою командою. Зараз я відчуваю лише радість, що нарешті ця історія про останнє кохання у Всесвіті зустрінеться з глядачем. Кінофестиваль у Торонто – це один з найкращих кіномайданчиків у світі, і мені дуже приємно почати наш шлях саме з нього. За цим фільмом стоїть багато зусиль та праці великої кількості людей, і я хочу подякувати кожному за те, що повірили у цю історію і вирушили разом зі мною досліджувати цей незбагненний космос", – розповів Остріков.

Фільм "Ти – космос" розповідає про космічного далекобійника Андрія, який після вибуху Землі залишається єдиною живою людиною. Так буде доти, доки на зв'язок з героєм не вийде французька вчена Катрін. Незважаючи на величезну відстань, Андрій летить побачитись із нею – назустріч останньому в світі коханню.

Зйомки фільму розпочались ще до повномасштабного вторгнення Росії до України і закінчились у 2023 році. Для того, аби відтворити космічний побут головного героя, якого втілив Володимир Кравчук ("Щедрик", "Сусідка", "Бурштинові копи"), було збудовано п'ять житлових модулей та декілька елементів екстер'єру космічного корабля, як от люки для виходу в відкритий космос. Декорації монтувались близько двох місяців.

"Цей фільм створювався всупереч всьому: від масштабу задуму до викликів сьогодення. Здавалося абсолютно нереальним створити справжній український Sci-Fi з невеликим бюджетом. Мені про це казали всі продюсерські лабораторії. Але ми наполегливо до цього йшли і створили неможливе, – розповів продюсер стрічки Володимир Яценко. – Ми продовжуємо створювати ті фільми, які подобаються і фестивальній публіці, і широкому глядачу. Відбір фільму на кінофестиваль у Торонто свідчить про велику фестивальну зацікавленість світової спільноти в стрічці. А в тому, що вона стане абсолютним комерційним хітом в Україні, я впевнений. "Ти – космос" – фільм про нас, для нас, з прекрасним актором, який фактично відіграє моновиставу, і з потужним режисером-дебютантом, що не побоявся взятися за таку серйозну тему, пройшов всі складності продакшену і отримав чудовий професійний старт".

Нагадаємо, цього року Міжнародний кінофестиваль у Торонто відбудеться 5-15 вересня.

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