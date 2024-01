В українських кінотеатрах фільм з'явиться з 16 травня 2024 року.

Кінокомпанія FILM.UA Group представила перший тизер підліткової драми "Ти мене любиш?" від української режисерки Тоні Ноябрьової, відомої за стрічкою "Герой мого часу". Одночасно стало відомо, що стрічка вийде в український прокат 16 травня 2024 року.

Головна героїня фільму – 17-річна Кіра, яка переживає розлучення батьків та стикається із моральними викликами й потребою в прийнятті дорослих рішень, коли у країні відбуваються тектонічні зміни 90-х. Головна ідея фільму – кохання потребують усі, незалежно від соціального статусу, віку, умов життя та подій навколо: усі мріють отримати "Так" у відповідь на питання "Ти мене любиш?".

Режисерка фільму Тоня Ноябрьова ділиться, що, хоч на початку 90-х була дещо молодшою за свою героїню, пам’ятає атмосферу та масштабність змін навколо та вважає цю епоху ідеальним фоном для історії про дорослішання, пошуки себе та справжнього кохання. Головна героїня важко переживає розлучення батьків, її світ змінюється одразу в кількох площинах. І пошуки першого кохання серед усіх незрозумілих події навколо та змін усередині – це універсальна історія, зрозуміла кожному незалежно від часу чи країни. Адже люди завжди прагнуть емоційного затишку, хочуть кохати та почуватися коханими.

Головну роль у фільмі зіграла Карина Химчук – за цю роботу її визнали накращою українською акторкою 2023 року за версією національної премії кінокритиків "Кіноколо". Також українські глядачі могли бачити її у фільмі "Королі репу".

Світова прем’єра фільму відбулася в лютому 2023 року на 73-му "Берлінале" у секції "Панорама". З тих пір драма "Ти мене любиш?" проїхалася цілою низкою європейських кінофестивалів, отримавши кілька нагород і номінацій. Також вона брала участь у національному конкурсі кінофестивалю "Молодість-2023".

28 січня 2024 року стрічку "Ти мене любиш?" презентували в межах міжнародної конкурсної програми Ґетеборзького кінофестивалю. Для режисерки Ґетеборг є знаковим містом, адже там вона розробляла сценарій свого нового проекту "Ukraine Is the Capital of everything" та разом із командою на початку повномасштабного вторгнення працювала над постпродакшеном "Ти мене любиш?".

"Ви будете здивовані, але Ґетеборг – одне з міст у якому створювався мій фільм. Я прожила в прекрасній Швеції прекрасних два місяці, працюючи з скандинавськими колегами над звуком "Ти мене любиш?". Тож я ніколи не забуду їх щирість і професійність, а вони ніколи не забудуть мій борщ, який я їм варила прямо в студії звукозапису. Для мене цей фільм – "прощання з моїми особистими дитячими ілюзіями". Я гадаю, що глядач відчує цей присмак ніжності і суму, коли дерева були великими, а світ безмежним", – розповіла режисерка.

