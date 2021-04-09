Кліп, безсумнівно, здивував фанатів творчості поп-виконавиці. Багато хто не очікував побачити її в такому образі.

Популярна українська поп-співачка Тіна Кароль збентежила дописників своєю новою відеороботою-кліпом на пісню «Хороший хлопець».

Відповідне відео опубліковано на YouTube- каналі зірки.

Читайте такожЗухвала Тіна Кароль представила кліп на пісню "Скандал" (фото, відео)У кадрах Тіна здивувала вельми несподіваним перевтіленням - вона "замаскувалася" під хлопця, що заворожуюче рухається, в балаклаві та спортивному одязі оверсайз.

Потім у відеоряді з'являється Кароль в мегаспокусливому образі - в обтислому комбінезоні, що підкреслює всі її принади. Кульмінація кліпу - поцілунок Тіни й "хорошого хлопця", цей момент хочеться переглядати по кілька разів.

Здивували не тільки образи в цьому відеокліпі, але й абсолютно нове звучання Кароль, ця пісня вийшла танцювальною і зовсім не сумною.

Режисер кліпу Інді Хаїт каже: "Я хотів показати, як людина, що володіє сильною харизмою і талантом, навіть із закритим обличчям, може тримати увагу глядачів протягом усього кліпу. І подумав, чому б тіні не постати в образі хлопця?".

"Незважаючи на всю складність манери танцю хіп-хоп, в кліпі Тіна знімалася без дублера", - додає хореограф-постановник Марина Кушева.

Новий альбом Тіни Кароль: що відомо

2 квітня Тіна Кароль представила свій альбом "Красиво". У ньому шанувальники творчості артистки почули зовсім нову Тіну.

Альбом доступний на всіх стрімінгових платформах. До нього увійшли сім треків - "Це любов", "Хороший хлопець", "Скандал", "Коханці", "Красиво", "Дівчинка", "Біжу".

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Автор: Ольга Робейко