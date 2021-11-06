Перебування особи в цьому списку означає введення в дію проти неї певних обмежень.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що фільми з участю російських акторів, які були внесені до "чорного" списку, не повинні заборонятися в Україні.

Про це він заявив в ефірі програми Зворотній відлік на Суспільному.

При цьому міністр зауважив, що виключенням у цьому питанні повинні бути ті артисти, проти яких порушені кримінальні провадження за співпрацю з російськими окупантами.

Читайте такожТайка Вайтіті візьметься за екранізацію "Інкала" легендарних Ходоровскі та Мебіуса"Є заборона в'їзду. Яким чином заборона в'їзду може стосуватися аудіовізуального продукту. Я багато разів питав це у керівників минулої влади... На мій погляд одна справа, коли є порушена кримінальна справа проти когось, наприклад Охлобистіна, Пореченкова, тоді це має стосуватися так званих чорних списків. Інша справа, коли автоматом всі ці люди заносяться в чорні списки, і сотні годин аудіовізуального продукту, в тому числі фільм Романа Балаяна, кладуться на полку", – зазначив Ткаченко.

Глава МКІП зазначив, що економіка рекламного ринку Росії та Україні поки не співмірні.

"Так само я вважаю не зовсім справедливим, коли актори, які в тому числі вже давно померли, входять до цього "чорного" списку", – уточнив Ткаченко.

"Чорний список" Мінкульту

Перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України – список осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, складений Міністерством культури України на підставі звернень СБУ, РНБО чи Нацради ТБ та радіо.

Перебування особи в цьому списку означає введення в дію проти неї певних обмежень.

Так, закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України", наприклад, вніс зміни до Закону "Про кінематографію". Ними передбачено, що Держкіно відмовляє у видачі державного посвідчення або припиняє дію вже виданого посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, коли одним з учасників такого фільму є фізична особа, включена до "Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України".

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Автор: Яна Ставська