У самому серці столиці на велотреку вперше відбудеться концерт - 17 вересня український електронний дует TVORCHI представить там своє велике сольне шоу ROAD.

Концерт дуету TVORCHI пройде в підтримку нового одноіменного альбому, реліз якого відбудеться 10 вересня. Головний меседж нової платівки артистів, яких називають найгучнішим відкриттям молодої української сцени - не жити від цілі до цілі, а насолоджуватися своєю дорогою щомиті.

Локація була обрана не випадково, за словами TVORCHI, саме київський велотрек є епіцентром молодіжної мекки, де урбан межує з архітектурними пам’ятками, а дорога і є головним сенсом.

"Немає більш ідеального майданчику для проведення нашого шоу ROAD, ніж київський велотрек. Це місце з історією і характером, яке розкриється по-новому, коли зазвучить нашими треками. Ми запрошуємо кожного розділити з нами вечір 17-го вересня, бо це буде дійсно особлива зустріч. Let’s enjoy the ROAD", - кажуть хлопці.

Підготовка до великого концерту ROAD триває уже декілька місяців. Відомо, що в шоу будуть використані інноваційні лазерні системи, масштабні світлові рішення, а сцена повторить силует самого велотреку. Кожен глядач опиниться у середині грандіозного дійства у центрі шоу.

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Креатори вперше виконають лайв треки з лонгплею ROAD та свої хіти: Bonfire, Believe, "Не танцюю", "Мова тіла", TRIP та інші.

Нагадаємо, що попередній альбом TVORCHI - 13 waves отримав нагороду "Альбом року" на першій музичній премії YUNA, а артисти - нагороду "Гурт року".

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Автор: Діана Могилєвич