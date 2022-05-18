Серіал "Вся кремлівська рать" розповість, яким чином скромний співробітник КДБ Володимир Путін перетворився на жорстокого тирана і хто дозволив йому це зробити.

Відомий український продюсер Олександр Роднянський готує новий серіал про становлення режиму президента Росії Володимира Путіна.

Про це пише Variety.

Роднянський описує майбутній серіал "Вся кремлівська рать" (All the Kremlin's Men) як "реальну жахливу історію про те, як людина, що змінила світ, отримала можливість зробити це" і порівнює його з хітовим шоу "Картковий будинок" про політичні інтриги в США.

Серіал буде створений лос-анджелеською компанією Роднянського AR Content, а в його основу ляже бестселер відомого репортера Михайла Зигаря, колишнього головного редактора російського незалежного телеканалу "Дождь". Книга заснована на незвичайній серії інтерв'ю з найближчим оточенням Путіна.

Відзначається, що серіал розповість про те, як скромний колишній офіцер КДБ став одним з найстрашніших політиків у світі, відкриє завісу над тим, що відбувається за стінами Кремля, і покаже, як діє Путін і його найближче оточення. Також серіал охопить події, які вплинули на прихід російського президента до влади і передували вторгненню Росії в Україну 24 лютого.

Сам Роднянський обіцяє, що серіал простежить еволюцію мислення Путіна. За словами продюсера, незважаючи на те, що Путін завжди придушував місцеві ЗМІ, він спочатку намагався домогтися прихильності Заходу. Але після війни в Іраку і особливо після революцій в Грузії і в Україні Путін відчув себе зрадженим. "Війна, яку він веде в Україні – прямий наслідок цього почуття", – вважає Роднянський. – "Вся кремлівська рать" покаже міжнародній аудиторії, як крок за кроком розум Путіна розчинявся в теоріях змови, і як люди навколо нього використовували його глибокі страхи і недовіру до західних цінностей, які він завжди вважав цинічною брехнею".

Зазначимо, український продюсер Олександр Роднянський родом з Києва починав свою кар'єру в Україні наприкінці 1980-х, проте з початку 2000-х жив і працював у Росії. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року Роднянський виїхав з Росії і критикує дії Кремля. Він є лауреатом кількох десятків престижних нагород і номінацій, включаючи "Оскар" і Канни.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня 2022 року президент України Володимир Зеленський, виступаючи на відкритті Каннського кінофестивалю, закликав кінематограф не мовчати про російську диктатуру і війну в Україні.