'2000 метрів до Андріївки' номінували на BAFTA - стрічка боротиметься з фільмом про Росію

Фільм Мстислава Чернова розповідає про бої 2023 року.

У вівторок, 27 січня, оголосили номінації на престижну премію BAFTA Film Awards 2026, яку присуджує Британська академія телебачення та кіномистецтва.

Як передає Variety, цього року серед головних претендентів виділяються "Битва за битвою" та "Грішники", які отримали найбільше номінацій і вважаються фаворитами церемонії. Пол Томас Андерсон із політичною сатирою "Битва за битвою" отримав 14 номінацій, а історичний горор Райана Куглера "Грішники" здобув 13.

В категорію "Документальні фільми" увійшла стрічка українського режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки", яка охоплює події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023 року. Також номінували фільм "Містер Ніхто проти Путіна" про російського викладача, який досліджує посилення воєнної пропаганди у школі.

До п’ятірки кращих фільмів увійшли:

"Битва за битвою"

"Грішники"

"Гамнет"

"Марті Супрім. Геній комбінацій"

"Сентиментальна цінність"

У категорії "Найкращий режисер" номіновані:

Пол Томас Андерсон - "Битва за битвою"

Райан Куглер - "Грішники"

Хлое Чжао - "Гамнет"

Джош Саффді - "Марті Супрім. Геній комбінацій"

Йоахім Трієр - "Сентиментальна цінність"

Йоргос Лантімос - "Бугонія"

Серед номінантів на кращу жіночу роль:

Роуз Бірн - "Я не залізна"

Кейт Гадсон - "Пісня любові"

Чейз Інфініті - "Одна битва за іншою"

Ренате Рейнсве - "Сентиментальна цінність"

Емма Стоун - "Бугонія"

У категорії "Кращий актор" за головну роль претендують:

Роберт Арамайо - "Клянусь"

Тімоті Шаламе - "Марті Супрім. Геній комбінацій"

Леонардо ДіКапріо - "Битва за битвою"

Ітан Гоук - "Блакитний місяць"

Майкл Б. Джордан - "Грішники"

Джессі Племонс - "Бугонія".

Церемонія BAFTA 2026 відбудеться 22 лютого у Лондоні в Royal Festival Hall, ведучим стане Алан Каммінг.

Нагадаємо, на майбутній "Оскар" подавалися одразу три стрічки, в якій розповідалося про війну Російської Федерації проти України, однак вони не потрапили до списку номінантів.

