В український прокат фільм вийде 16 травня 2024 року.

Кінокомпанія Paramount Pictures випустила перший трейлер напіванімаційного комедійного фентезі "Уявні друзі" (IF) з зіркою "Дедпула" Раяном Рейнольдсом в головній ролі.

В центрі сюжету фільму – дівчинка на ім'я Беа, яка отримує здатність бачити покинутих іншими людьми уявних друзів, яких вони мали у дитинстві. Тоді Беа виявляє, що її сусід, Чоловік з верхнього поверху, має таку ж здатність.

Фільм знятий як ігрова стрічка з живими акторами, але також в ньому використано чимало анімаційних героїв.

Зокрема, головних персонажей-людей у фільмі грають Раян Рейнольдс ("Персонаж", "Дедпул", "Проект "Адам") та Кейлі Флемінг (серіали "Ходячі мерці", "Локі").

Водночас анімаційних персонажів в оригінальній доріжці озвучили Стів Карелл (серіали "Офіс", "Ранкове шоу", "Космічні війська"), Фібі Воллер-Брідж ("Індіана Джонс і реліквія долі", серіал "Погань"), Емілі Блант ("Оппенгеймер", "Тихе місце"), Метт Деймон ("Марсіанин", "Оппенгеймер", "Ейр"), Сем Роквелл ("Сім психопатів", "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі"), Аквафіна ("Шан-Чі та легенда десяти кілець", "Ренфілд") та інші.

Режисером фільму виступив Джон Кразінські (франшиза "Тихе місце"). Також він, більш відомий як актор за серіалам "Офіс" та "Джек Раян", зіграв одну з "людських" ролей у фільмі.

Як повідомила прес-служба B&H film distribution, в український прокат фільм вийде 16 травня 2024 року.

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