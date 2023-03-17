В українських кінотеатрах документальний фільм "Вартові планети" з'явиться 20 квітня 2023 року.

Вийшов трейлер масштабної французької документальної стрічки "Вартові планети" (Les gardiennes de la planete), в якій в українській версії оповідач говоритиме голосом відомого режисера й актора Ахтема Сеїтаблаєва.

Озброївшись терпінням і сучасними засобами знімання, творці фільму вирушили в навколосвітню подорож, у якій зблизька зафіксували видовищні кадри життя китоподібних. Мета стрічки – підійняти завісу над загадковими морськими створіннями, які є важливою складовою світової екосистеми.

Картина являє собою дивовижну одіссею незвіданими територіями до заледве вивчених китів. Глядачі познайомляться з їхніми неймовірними здібностями та надзвичайно насиченим і складним соціальним життям. Оповідь у фільмі ведеться з точки зору кита.

Творці стрічки намагалися зробити для глядачів ефект присутності, а часом навіть дати можливість подивитися на світ очима китів. Для створення такого досвіду було необхідно підібратися якомога ближче до тварин. Режисер Жан-Альбер Лієвр прагнув утілити це з турботою про спокій головних героїв та мінімізацією впливу на довкілля. Реалізувати цей задум було можливо лише за умов хорошої погоди, яскравого природного світла, встановленого контакту з тваринами – щоб вони дозволяли наблизитись, а також високотехнологічного обладнання, яке дозволяло команді лишатися малопомітною.

Картина вже вийшла у прокат у Франції, де отримала низку позитивних відгуків преси. Зокрема, журнал Marie Claire назвав стрічку "чудовою", а видання Le Parisien написало, що "від картинки перехоплює дух".

В українських кінотеатрах документальний фільм "Вартові планети" з'явиться 20 квітня 2023 року.

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