Коли Крістофер Робін покинув Вінні-Пуха і П’ятачка заради коледжу, останні перетворилися на кровожерливих вбивць.

Вийшов перший трейлер незалежного слешера "Вінні-Пух: Кров і мед" (Winnie the Pooh: Blood and Honey), в якому улюблені герої багатьох дітей виявляються кровожерливими вбивцями.

Фільм є вільним трактування книги англійського письменника Алана Александера Милна "Вінні-Пух" 1926 року та розповідає про те, як антропоморфні персонажі Вінні-Пух і П’ятачок не на жарт ображаються, коли Крістофер Робін кидає їх заради коледжу. Оскільки юнак припиняє їх відвідувати та більше не приносить їм їжу, вони починають голодувати та дичавіти. Одного разу вже дорослий Робін вирішує відвідати друзів дитинства разом зі своєю дружиною... Краще б він цього не робив...

Одразу після анонсу фільм викликав неоднозначну реакцію та привернув широку увагу завдяки своїй концепції за участю персонажа, який отримав репутацію "улюбленого образу дитинства". Після виходу трейлера прокотилася нова хвиля обурення.

Фільм жахів "Вінні-Пух: Кров і мед" має вийти в прокат до кінця 2022 року.

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