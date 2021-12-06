Прем'єра довгоочікуваної четвертої частини культового фільму в Україні відбудеться 22 грудня.

Компанія Warner Bros. Pictures Україна опублікувала другий дубльований українською мовою трейлер фільму "Матриця: Воскресіння".

Прем'єра довгоочікуваної четвертої частини культового фільму в Україні пройде 22 грудня.

Новий трейлер містить багато відсилок до першої частини фільму. Утім, загалом сюжет досі тримається у таємниці.

Режисером науково-фантастичного фільму виступила Лана Вачовскі. Голові ролі зіграли Кіану Рівз, Керрі-Енн Мосс, Яг'я Абдул-Матін II, Ніл Патрік Гарріс, Джессіка Генвік, Пріянка Чопра, Джонатан Ґроф та інші.

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Музику для четвертої "Матриці" створили Том Тиквер і Джонні Клаймек, відомі такоє за своєю роботою над фільмами "Парфумер: Історія одного вбивці" і "Хмарний атлас".

""Матриця: Воскресіння" - довгоочікувана четверта стрічка улюбленої франшизи від режисерки-новаторки Лани Вачовскі. У новій частині возз’єднаються зірки попередніх фільмів, Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс, та виконають культові ролі Нео і Трініті, які зробили їх знаменитими!", - повідомили у Warner Bros.

Раніше вже вийшов перший дубльований трейлер "Матриці: Воскресіння". У ньому показали, як виглядатимуть Нео і Трініті, а також з'явилися кілька нових персонажів.

"Матриця-4": що відомо

У 2021 році фанати "Матриці" зможуть побачити довгоочікуване продовження культової фантастичної трилогії. Головні ролі фільму знову дістануться Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс, а режисером, як і раніше, буде Лана Вачовскі. Її сестра Ліллі Вачовскі цього разу не брала участі в зйомках.

Кіану Рівз повідомляв, що це буде "історія про кохання", і вона не буде приквелом до оригінальної трилогії.

Прем'єра спочатку була запланована на кінець травня 2021 року, однак у зв'язку з тим, що зйомки були припинені, її кілька разів переносили. За чинним графіком фільм повинен вийти в грудні 2021 року.

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Автор: Олександр Топчій