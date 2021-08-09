Стрічка розповість про молодого Весеміра, майбутнього наставника Геральта з Рівії.

Стрімінговий сервіс Netflix презентував повноцінний трейлер анімаційного фільму "Відьмак: Жах вовка". Прем'єра стрічки, знятої за мотивами книжкової саги "Відьмак" польського письменника Анджея Сапковського, відбудеться 23 серпня.

Про це компанія повідомила в Твіттері.

Трейлер фільму "Відьмак: Жах вовка"

"Відьмак: Кошмар вовка" – подробиці фільму

Анімаційний фільм стане приквелом до основного серіалу. "Кошмар вовка" розповість про молодого відьмака Весеміра, який згодом стане наставником знаменитого Білого Вовка – Геральта з Рівії.

Весеміра в приквелі озвучив актор Тео Джеймс, відомий за трилогією"Дивергент".

Інші ролі в серіалі озвучили: Лара Пулвер (зіграла Ірен Адлер в серіалі "Шерлок" з Бенедиктом Камбербетчем), Мері Макдоннелл (володарка "Оскара" за роль у стрічці "Танцюючий з вовками"), Грем Мактавіш (знявся в трилогії "Хоббіт" Пітера Джексона).

Сценаристом аніме-фільму виступила Лорен Хіссрік, шоураннер live action серіалу "Відьмак".

Нагадаємо, що другий сезон серіалу "Відьмак"з Генрі Кавіллом ("Людина зі сталі") в головній ролі вийде 17 грудня.

Автор: Сергій Коршунов