Весемір у стрічці" Відьмак: Жах вовка" / скріншот з трейлера
Стрімінговий сервіс Netflix презентував повноцінний трейлер анімаційного фільму "Відьмак: Жах вовка". Прем'єра стрічки, знятої за мотивами книжкової саги "Відьмак" польського письменника Анджея Сапковського, відбудеться 23 серпня.
Про це компанія повідомила в Твіттері.
Трейлер фільму "Відьмак: Жах вовка"
"Відьмак: Кошмар вовка" – подробиці фільму
- Анімаційний фільм стане приквелом до основного серіалу. "Кошмар вовка" розповість про молодого відьмака Весеміра, який згодом стане наставником знаменитого Білого Вовка – Геральта з Рівії.
- Весеміра в приквелі озвучив актор Тео Джеймс, відомий за трилогією"Дивергент".
- Інші ролі в серіалі озвучили: Лара Пулвер (зіграла Ірен Адлер в серіалі "Шерлок" з Бенедиктом Камбербетчем), Мері Макдоннелл (володарка "Оскара" за роль у стрічці "Танцюючий з вовками"), Грем Мактавіш (знявся в трилогії "Хоббіт" Пітера Джексона).
- Сценаристом аніме-фільму виступила Лорен Хіссрік, шоураннер live action серіалу "Відьмак".
Нагадаємо, що другий сезон серіалу "Відьмак"з Генрі Кавіллом ("Людина зі сталі") в головній ролі вийде 17 грудня.