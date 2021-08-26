В українському прокаті фільм "Холодний розрахунок" стартує з 23 вересня.

Вийшов офіційний локалізований трейлер трилера "Холодний розрахунок" (The Card Counter) з Оскаром Айзеком, Таєм Шеріданом, Тіффані Хеддіш і Віллемом Дефо в головних ролях.

Як повідомляє "Вольга Україна", в українському прокаті фільм стартує з 23 вересня 2021 року.

Повідомляється, що автором сценарію і режисером фільму виступив номінант на премію "Оскар" Пол Шредер – сценарист легендарних фільмів Мартіна Скорсезе "Таксист" і "Скажений бик". При цьому сам Мартін Скорсезе виступив продюсером трилера "Холодний розрахунок".

Головну роль у фільмі виконав Оскар Айзек ("Дюна", трилогія "Зоряні війни", "З машини"), який зіграв Вільяма – колишнього військового з темним минулим, який став справжнім майстром серед професійних гравців в покер завдяки своєму вмінню зберігати холоднокровність і рахувати на кілька ходів вперед. Тепер він впевнено йде до участі у Світовій серії і великих грошей, розуміючи, що це його можливість залишити позаду таємниці свого минулого. Але коли доля підкидає йому шанс на відплату, Вільям опиняэться втягнутим в гру, де на кону стоїть щось більше, ніж гроші.

Читайте такожЩо подивитися на вихідних: естетичне задоволення від "Зеленого лицаря" і новий сезон "Американської історії жахів"Також у фільмі зіграли: Тай Шерідан ("Першому гравцеві приготуватися", франшиза "Люди Ікс", "Нічний портьє"), Тіффані Хеддіш ("Гламурний бізнес", "Королеви криміналу", "Ульотні дівчата") і тричі номінант на премію "Оскар" Віллем Дефо ("Святі з Бундока", "Джон Вік", "Маяк").

"Холодний розрахунок" Пола Шредера увійшов до офіційної конкурсної програми 78-го Міжнародного кінофестивалю у Венеції, який пройде з 1 по 11 вересня 2021 року. Останнім продюсерським проектом Мартіна Скорсезе, який потрапляв в основному конкурс Венеції, був гучний трилер "Джокер" з Хоакіном Феніксом.

Як повідомляв УНІАН, раніше був опублікований перший трейлер фільму "Людина-павук: Немає шляху додому" від кіностудії Marvel, який має вийти на екрани в грудні 2021 року.

Автор: Марина Григоренко