Прем'єра запланована на кінець 2023 року.

Студія Genvid Entertainment представила вражаючий трейлер Silent Hill: Ascension - інтерактивного серіалу від авторів Day by Daylight. Анонсували проект ще в жовтні минулого року.

Серіал буде заснований на ігровій хоррор-франшизі Konami. Трейлер порадував шанувальників гри і розкрив деякі цікаві деталі про майбутню прем'єру. Одним з ключових аспектів серіалу є можливість гравців впливати на події і долі головних героїв.

Розробники з Genvid Entertainment підкреслили, що навіть вони самі не знатимуть, як повернеться сюжет Silent Hill: Ascension, що додає елемент несподіванки і захопливості.

Серіал проведе глядачів у світ нових героїв, монстрів і місць, розташованих у самому всесвіті Silent Hill. Поки не розголошується точна дата його релізу - орієнтовно фанатам доведеться почекати до кінця 2023 року. У створенні серіалу беруть участь Behaviour Interactive, Bad Robot Games і DJ2 Entertainment.

Що таке інтерактивний серіал

Інтерактивний серіал - це формат телевізійного або онлайн-контенту, в якому глядач може впливати на сюжет і розвиток історії, беручи активну участь в процесі перегляду.

Взаємодія здійснюється за допомогою цифрових платформ і пристроїв. Глядач може обирати дії головних персонажів, брати участь в опитуваннях і/або голосуваннях, які впливають на сюжет і хід подій. Це створює нові можливості для розвитку історії та персонажів.

Трейлер Silent Hill: Ascension

Реакція соцмереж на трейлер Silent Hill: Ascension

"Konami зробив жахливу роботу з маркетингу. Ніхто не знає, що таке інтерактивний серіал. Це шоу? Гра? Що інтерактивного в цьому? Як ми взаємодіємо? На якій платформі він знаходиться?"

"Konami вважає, що це те, що шанувальники вимагають протягом останніх 20 років"

"Це гра? Або серіал? Що це за платформа? Як ми голосуємо? І це безкоштовно або треба щось купувати? Так багато питань!!!"

"Це має вигляд звичайної гри Supermassive зі скіном Silent Hill. Я дуже сподіваюся, що це не так. Але чого ще ми можемо очікувати від Konami?"

"Схоже, якийсь маркетолог, який ніколи не грав у ігри, написав на папері, якою химерною особливістю ця гра повинна здивувати цих дратівливих і смердючих геймерів"

Раніше УНІАН писав, що були анонсовані чотири нових гри по Silent Hill, включаючи рімейк другої частини.

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