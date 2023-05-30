Студія Genvid Entertainment представила вражаючий трейлер Silent Hill: Ascension - інтерактивного серіалу від авторів Day by Daylight. Анонсували проект ще в жовтні минулого року.
Серіал буде заснований на ігровій хоррор-франшизі Konami. Трейлер порадував шанувальників гри і розкрив деякі цікаві деталі про майбутню прем'єру. Одним з ключових аспектів серіалу є можливість гравців впливати на події і долі головних героїв.
Розробники з Genvid Entertainment підкреслили, що навіть вони самі не знатимуть, як повернеться сюжет Silent Hill: Ascension, що додає елемент несподіванки і захопливості.
Серіал проведе глядачів у світ нових героїв, монстрів і місць, розташованих у самому всесвіті Silent Hill. Поки не розголошується точна дата його релізу - орієнтовно фанатам доведеться почекати до кінця 2023 року. У створенні серіалу беруть участь Behaviour Interactive, Bad Robot Games і DJ2 Entertainment.
Що таке інтерактивний серіал
Інтерактивний серіал - це формат телевізійного або онлайн-контенту, в якому глядач може впливати на сюжет і розвиток історії, беручи активну участь в процесі перегляду.
Взаємодія здійснюється за допомогою цифрових платформ і пристроїв. Глядач може обирати дії головних персонажів, брати участь в опитуваннях і/або голосуваннях, які впливають на сюжет і хід подій. Це створює нові можливості для розвитку історії та персонажів.
Трейлер Silent Hill: Ascension
Реакція соцмереж на трейлер Silent Hill: Ascension
- "Konami зробив жахливу роботу з маркетингу. Ніхто не знає, що таке інтерактивний серіал. Це шоу? Гра? Що інтерактивного в цьому? Як ми взаємодіємо? На якій платформі він знаходиться?"
- "Konami вважає, що це те, що шанувальники вимагають протягом останніх 20 років"
- "Це гра? Або серіал? Що це за платформа? Як ми голосуємо? І це безкоштовно або треба щось купувати? Так багато питань!!!"
- "Це має вигляд звичайної гри Supermassive зі скіном Silent Hill. Я дуже сподіваюся, що це не так. Але чого ще ми можемо очікувати від Konami?"
- "Схоже, якийсь маркетолог, який ніколи не грав у ігри, написав на папері, якою химерною особливістю ця гра повинна здивувати цих дратівливих і смердючих геймерів"
Раніше УНІАН писав, що були анонсовані чотири нових гри по Silent Hill, включаючи рімейк другої частини.