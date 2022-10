Також вже все готово для зйомок третьої частини фільму в кінофраншизі.

У ніч на 20 жовтня японський Видавець Konami провів 49-хвилинну трансляцію, на якій були показані відразу чотири нові ігри по Silent Hill.

Рімейк Silent Hill 2

Перший проект-ремейк Silent Hill 2 . За розробку відповідає Bloober Team, відома по The Medium і Layers of Fear. Також активну участь в роботі беруть творці культового оригіналу арт-директор Масахіро Іто і композитор Акіра Ямаока. Сама гра розробляється на движку Unreal Engine 5, а не на FOX Engine, як можна було очікувати.

Для гри будуть перероблений геймплей, Звуковий дизайн, музичний стиль, а також камера – замість виду від третьої особи він в рімейку буде з-за плеча, приблизно як в рімейку Resident Evil 2. Через зміну перспективи боївка, локації, і "способи тримати гравця в напрузі" будуть перероблені. Розробники обіцяють, що в грі не буде завантажувальних екранів, зате буде підтримка 3D-саунду. Звуковий движок WWise допоможе точно визначати напрямок джерела звуку.

При розробці використовуються технології Lumen і Nanite: перша відповідає за динамічне глобальне освітлення, друга - за створення реалістичних і деталізованих локацій.

Акіра Ямаока зазначив, що ремейк Silent Hill 2 отримає "новий музичний стиль", гармонійно працює в тандемі з улюбленими мотивами фанатів. Залишається сподіватися, що класичні композиції з гри нікуди не подінуться:

"Я дуже радий, що наша гра, якій вже більше 20 років, відродиться у форматі ремейка. Мені дуже приємно, що Silent Hill залишається в серцях фанатів всі ці роки. Відчуваю почуття гордості. У рімейку з'явиться новий музичний стиль і сучасний підхід до звукового оформлення. Музика повинна сподобатися як старим гравцям, так і новим, не знайомим з Silent Hill 2"

Матеуш Ленарт, творчий директор і провідний дизайнер Bloober Team сказав:

"Озброївшись цими технологіями, ми сподіваємося зробити Silent Hill 2 ще більш страшною і такою, що запам'ятовується для старих і нових фанатів. Ми впевнені, що зможемо зробити все можливе для цієї культової класики і вдихнути нове життя в ігровий процес. Кінцевим результатом стане гра Silent Hill, яка виглядає і звучить краще, ніж все, що було до неї. Хоча робота ще не завершена, ми вже з нетерпінням чекаємо коли фанати з нею познайомляться"

Оновлена версія гри буде консольним ексклюзивом PS5 протягом року після релізу. У зв'язку з цим гра буде розроблена з урахуванням особливостей контролера DualSense.

Незважаючи на це, сторінка в магазині Steam вже появляться. Опис там наступне:

"Отримавши лист від покійної дружини, Джеймс, в надії знову побачитися з нею, відправляється в місто, з яким вони пов'язані спогадами: Сайлент Хілл. Там, біля озера, він зустрічає лякаюче схожу на неї жінку... "Мене звуть... Марія", - посміхнулася жінка. Її обличчя і голос... Вона так схожа на неї.

Шедевр в жанрі психологічного survival horror-найкраща частина серії на думку багатьох - тепер на сучасних платформах: вас чекають чудова графіка і пробирає до мурашок звуковий супровід"

Silent Hill 2 рімейк-зистемные вимоги:

Мінімальні ("низькі "або" середні " налаштування в 1080p і 30 fps)

ОСА : Windows 10 x64

: Windows 10 x64 Процесор : Intel Core i5-8400 або AMD Ryzen 3 3300X

: Intel Core i5-8400 або AMD Ryzen 3 3300X Оперативна пам'ять : 12 ГБ

: 12 ГБ Відеокарта : AMD Radeon RX 5700 або NVIDIA GeForce GTX 1080

: AMD Radeon RX 5700 або NVIDIA GeForce GTX 1080 DirectX : 12

: 12 Місце на диску: 50 ГБ

Рекомендовані ("середні" налаштування при 60 fps або" високі " при 30 fps в 1080p)

ОСА : Windows 11 x64

: Windows 11 x64 Процесор : Intel Core i7-8700K або AMD Ryzen 5 3600X

: Intel Core i7-8700K або AMD Ryzen 5 3600X Оперативна пам'ять : 16 ГБ

: 16 ГБ Відеокарта : NVIDIA GeForce 2080 RTX або AMD Radeon 6800XT

: NVIDIA GeForce 2080 RTX або AMD Radeon 6800XT DirectX : 12

: 12 Місце на диску: 50 ГБ

Silent Hill: Townfall

Другий анонсований проект - Silent Hill: Townfall від шотландської студії No Code, яка доклала руку до Stories Untold і науково-фантастичного трилера Observation, допомагати їм буде компанія Annapurna Interactive, відома своїми атмосферними адвенчурами What Remains of Edith Finch і Stray. Вона ж виступить і видавцем гри.

Джон МакКеллан (Jon McKellan), креативний директор No Code:

"Я пам'ятаю, як грав оригінальну Silent Hill на PS1 в 1999 році і з тих пір став фанатом. Для нас велика честь привнести в цю серію нову гру, яка поважає вихідний матеріал, але використовує його трохи інакше"

В рамках Silent Hill Transmission показали загадковий тизер-трейлер, в якому не показаний реальний геймплей. Однак у ролику промайнули кадри, що натякають на те, що Silent Hill: Townfall може бути грою від першої особи. Дата релізу і платформи не були вказані.

Silent Hill Ascension

Silent Hill Ascension - "інтерактивний стиминговый серіал" (що б це не означало) , в якому фанати самі приймати колективно рішення про те, як буде розвиватися сюжет. Доступ до Ascension буде цілодобовим. Реліз відбудеться в 2023 році. Створенням займаються Genvid, Behaviour Interactive (Dead by Daylight), ігровий підрозділ кінокомпанії режисера Джей Джея Абрамса Bad Robot і dj2 Entertainment.

Автори заявили, що хочуть запропонувати шанувальникам Silent Hill "абсолютно новий досвід", а також підкреслили, що змінити історію не вийде - вона буде написана рішеннями спільноти раз і назавжди.

Також вони запустили сайт, на якому буде з'являтися інформація про Silent Hill: Ascension. Гра вийде в липні 2023 року

Silent Hill F

Четвертий-повноцінне продовження серії Silent Hill F , яким займаються автори Project Resistance з Neobards Entertainment, що складається з вихідців з Konami і Capcom. Судячи з усього, це той самий "проект Sakura", чутки про який ходили вже довгий час. Розробники представили невеликий кінематографічний тизер. Еце буде абсолютно нова історія, події якої відбуваються в Японії 60-х років. Коли і на яких платформах вийде Silent Hill F, невідомо. Розробники описують світ хоррора"прекрасним, але жахливим". Сценаристом гри виступає Ryuukishi07-творець франшизи When They Cry ("коли плачуть цикади"). Продюсер Silent Hill f-Мотой Окамото, який працював в Nintendo над Luigi's Mansion, Pikmin 1+2 та іншими іграми. Дизайном персонажів і монстрів займається kera.

Тайванська студія Neobards раніше допомагала Capcom зі створенням декількох ігор серії Resident Evil, включаючи Re:Verse - багатокористувацького умовно-безкоштовного онлайн-шутера.

Фільм "Повернення в Сайлент Хілл"

Поряд з іграми Konami офіційно анонсувала повернення франшизи на великі екрани: Return to Silent Hill буде знятий режисером першої екранізації Крістофом Ганом. Третя картина в кінофраншизі буде адаптацією вже згадуваної Silent Hill 2. У картині з'являться знайомі чудовиська, включаючи Пірамідоголового, також буде переосмислений дизайн монстрів.

Керівник Konami по роботі з франшизою Руї Наіто зазначив, що фільм "Повернення в Сайлент Хілл" став дуже важливим для серії подією і виступив свого роду "каталізатором" до появи нової хвилі ігор по франшизі.

"Це повернення - моє повернення в світ, у всесвіт, до якого я доторкнувся в 2006 році, 15 років тому. Фільм мав великий успіх, тому ми вирішили повернутися до кращої з цих історій. Я маю на увазі Silent Hill 2", - сказав Наіто.

"Фільм розповість історію про молодого хлопця, який повертається в Сайлент Хілл, де він пізнав першу велику любов, але те, що йому належить виявити - це чистий кошмар", - поділився Ган.

Зйомки стрічки планують почати в лютому 2023 року, а закінчити ближче до кінця того ж року. З огляду на нескінченні перепланування, чекати на великих екранах раніше 2024-го року фільм не варто. Дата прем'єри і учасники акторського складу поки не розкриваються.