"Льодовий дрифт" має вийти на екрани влітку 2021 року.

Вийшов офіційний трейлер та постер нового адреналінового екшену "Льодовий дрифт" (The Ice Road), який має вийти в прокат влітку 2021 року.

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Головні ролі в фільмі виконали номінанти на премію "Оскар" Ліам Нісон ("Список Шиндлера", "Команда А", "Заручниця", "Бетмен: Початок", "Реальна любов") та Лоуренс Фішберн ("Матриця", "Джон Вік", "Таємнича річка", "Людина-мураха і Оса", "Пасажири"), а також Голт МакКеллані, якого глядачі можуть просто зараз побачити в одній з ключових ролей в новому фільмі Гая Річі "Гнів людський".

Як повідомляє "Вольга Україна", автором сценарію та режисером фільму виступив Джонатан Хенслі, відомий роботою над фільмами "Армагеддон", "Ірландець", "Пророк", "Каратель", "Міцний горішок 3" та "Джуманджі".

За сюжетом фільму, колона вантажівок на чолі з досвідченим водієм Майком (Ліам Нісон) має проїхати через тонкий лід. Вага вантажівки - 33 тонни. Проїхати по замерзлій поверхні води можливо тільки на певній швидкості, бо зупинка або прискорення означають вірну загибель. Однак ні лід, ні масивна сніжна буря не зрівняються з загрозою, яка чекає їх попереду...

"Льодовий дрифт" не буде доступний онлайн на території України, дата кінотеатральної прем'єри буде повідомлена найближчим часом. Очікується, що фільм вийде на великі екрани вже цього літа.

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Автор: Марина Григоренко