В широкий український прокат фільм вийде 7 вересня 2023 року.

Вийшов офіційний трейлер української життєствердної драми "Я, Ніна", знятої за мотивами особистої історії журналістки та телеведучої Яніни Соколової.

Трейлер знайомить глядачів із головною героїнею фільму – сильною особистістю, красивою та успішною телеведучою Ніною Сокіл. В житті головної героїні є все, про що тільки можна мріяти: любов, кар’єра, прихильники. Однак в одну мить фатальна новина про те, що вона тяжко захворіла, руйнує все, до чого зірка так довго йшла. Саме ця перешкода змусить її зрозуміти, хто вона насправді, і що є найважливішим у житті.

У трейлері звучить пісня "Сьомий день" рок-гурту "Друга Ріка", що стала офіційним саундтреком стрічки. Фронтмен гурту Валерій Харчишин з’явився у фільмі в камео, повідомляє прес-служба "Артхаус Трафік".

Головну роль у фільмі зіграла психологиня, блогерка й акторка Ксенія Хижняк. Також у фільмі знялися Олексій Тритенко ("Мирний-21", "Я працюю на цвинтарі"), який нині служить у ЗСУ, Максим Панченко ("Червоний. Без лінії фронту"), Ігор Колтовський ("Погані дороги", "І будуть люди", "Червоний") та інші.

Зняла стрічку Марися Нікітюк, відома своєю попередньою стрічкою "Коли падають дерева" – учасницею Берлінале та найкращим дебютом 2018 року за версією Національної премії кінокритиків "Кіноколо".

Над картиною працювала зіркова команда кінематографістів. Оператор-постановник – володар "Срібного ведмедя" Берлінале Сергій Михальчук ("Довбуш", "Дике поле", "Поводир"), який з початком повномасштабного вторгнення став військовослужбовцем. Композитор – один із найзатребуваніших професіоналів в українському кіно Антон Байбаков, який має досвід роботи над фільмами "Залізні метелики", "Віктор_Робот", "Брама". Режисер монтажу – Іван Банніков ("Люксембург, Люксембург", "Земля блакитна, ніби апельсин", "Коли падають дерева"), який також долучився до лав ЗСУ.

Світова прем’єра картини відбулася на Tallinn Black Nights Film Festival, який входить до переліку 15 найпрестижніших кінофестивалів у світі. Також стрічку показали на другому за обсягом та значенню фестивалі Німеччини – Filmfest München. "Я, Ніна" був фільмом-відкриттям міжнародного кінофестивалю "Миколайчук OPEN", на якому відбулася українська прем’єра картини. Показ завершився 10-хвилинними оваціями.

В широкий український прокат фільм вийде 7 вересня 2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини: