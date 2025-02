В український прокат фільм вийде 12 червня 2025 року.

Кінокомпанія DreamWorks Animation показала повноцінний трейлер пригодницького фентезі-фільму "Як приручити дракона" (How to Train Your Dragon), перший тизер якого був представлений кількома днями раніше під час Super Bowl 2025.

Фільм являє собою нове переосмислення хітового мультфільму 2010 року, знятого за мотивами книжки британської дитячої письменниці Кресіди Коуелл.

За сюжетом стрічки, на суворому острові Туп, де вікінги та дракони століттями були заклятими ворогами, живе юний Гикавка – кмітливий, але недооцінений син вождя Стоїка Могутнього. Всупереч багатовіковим традиціям, він наважується подружитися з Беззубиком – грізним драконом породи Нічна Фурія. Їхній несподіваний союз відкриває справжню природу драконів, ставлячи під сумнів основи суспільства вікінгів.

Головні ролі у фільмі зіграли Мейсон Темз ("Чорний телефон", серіал "Волкер"), Джерард Батлер ("300 Спартанців", "Падіння Олімпу", "Гренландія"), Ніко Паркер ("Дамбо", серіал "Останні з нас") та інші.

Режисером фільму виступив Дін ДеБлуа, який також знімав анімаційну серію "Як приручити дракона" (2010, 2014 та 2019), а також мультфільм "Ліло та Стіч" (2002).

Як повідомила пресслужба B&H film distribution, в український прокат фільм вийде 12 червня 2025 року.

