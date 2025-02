Фінальна гра сезону в професійному американському футболі "Супербоул" (Super Bowl) є не тільки головною спортивною подією року в США, а й привертає величезну увагу фанатів поп-культури.

Традиційно в паузах між грою публіку розважають топ-музиканти сучасності – під час "Супербоулу 2025" в якості хедлайнера "запалив" репер Кендрік Ламар. Також глядачам показують нові рекламні ролики за участю голлівудських зірок і трейлери найочікуваніших фільмів. Наприклад, минулого року кіноманам представили перший трейлер фільму "Дедпул і Росомаха".

УНІАН зібрав усі нові кінотрейлери, показані під час Super Bowl 2025, що відбувся 9 лютого.

Thunderbolts* (США, супергеройське, прем'єра – 2 травня 2025 року)

Опинившись у смертельній пастці, влаштованій Валентиною Аллегрою де Фонтейн, знедолені аутсайдери – Джеймс Бакі Барнс/Зимовий солдат (Себастіан Стен), Єлена Бєлова/Чорна вдова (Флоренс П'ю), Олексій Шостаков/Червоний страж (Девід Гарбор), Джон Вокер/Агент США (Вайятт Расселл), Ейва Старр/Примара (Анна Джон-Кеймен) та Антонія Дрейкова/Таскмайстер (Ольга Куриленко) – вирушають на небезпечну місію, яка змусить їх зіткнутися з найтемнішими секретами свого минулого. Чи розвалиться ця хаотична команда, чи зможе знайти спокуту і об'єднатися у щось більше, перш ніж стане пізно?

F1 (США, бойовик/спорт, прем'єра – 25 червня 2025 року)

Головний герой нового фільму від Джозефа Косінскі ("Трон: Спадщина", "Топ Ган: Маверік") – зоряний пілот "Формули-1" 1990-х років Сонні Гейз (Бред Пітт), який після моторошної аварії був змушений покинути змагання та податися в інші дисципліни. Одного разу власник однієї з команд (Хав'єр Бардем) зв'язується з Гейсом і просить його піти на пенсію, щоб стати наставником вундеркінда-новачка Джошуа Пірса (Демсон Ідріс).

Mission: Impossible – The Final Reckoning (США, бойовик/шпигунське, прем'єра –23 травня 2025 року)

Восьма частина культової франшизи стане прямим продовженням попередньої. Цього разу на Ітана Ганта (Том Круз) і його нинішню команду, до якої входять Грейс (Гейлі Етвелл), Бенджі (Саймон Пегг), Лютер (Вінг Реймс) і Періс (Пом Клементьєфф), чекає найнебезпечніша місія за всю кар'єру. Зняв фільм американський режисер і сценарист Крістофер Маккворрі, який раніше поставив п'яту, шосту і сьому частини франшизи, а також написав сценарій до четвертої.

Як приручити дракона

How to Train Your Dragon (США, фентезі/бойовик, прем'єра – 13 червня 2025року)