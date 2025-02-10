Традиційно Super Bowl – одна з найяскравіших подій року в спортивному та культурному житті США.

Фінальна гра сезону в професійному американському футболі "Супербоул" (Super Bowl) є не тільки головною спортивною подією року в США, а й привертає величезну увагу фанатів поп-культури.

Традиційно в паузах між грою публіку розважають топ-музиканти сучасності – під час "Супербоулу 2025" в якості хедлайнера "запалив" репер Кендрік Ламар. Також глядачам показують нові рекламні ролики за участю голлівудських зірок і трейлери найочікуваніших фільмів. Наприклад, минулого року кіноманам представили перший трейлер фільму "Дедпул і Росомаха".

УНІАН зібрав усі нові кінотрейлери, показані під час Super Bowl 2025, що відбувся 9 лютого.

Відео дня

Громовержці*

Thunderbolts* (США, супергеройське, прем'єра – 2 травня 2025 року)

Опинившись у смертельній пастці, влаштованій Валентиною Аллегрою де Фонтейн, знедолені аутсайдери – Джеймс Бакі Барнс/Зимовий солдат (Себастіан Стен), Єлена Бєлова/Чорна вдова (Флоренс П'ю), Олексій Шостаков/Червоний страж (Девід Гарбор), Джон Вокер/Агент США (Вайятт Расселл), Ейва Старр/Примара (Анна Джон-Кеймен) та Антонія Дрейкова/Таскмайстер (Ольга Куриленко) – вирушають на небезпечну місію, яка змусить їх зіткнутися з найтемнішими секретами свого минулого. Чи розвалиться ця хаотична команда, чи зможе знайти спокуту і об'єднатися у щось більше, перш ніж стане пізно?

Формула-1

F1 (США, бойовик/спорт, прем'єра – 25 червня 2025 року)

Головний герой нового фільму від Джозефа Косінскі ("Трон: Спадщина", "Топ Ган: Маверік") – зоряний пілот "Формули-1" 1990-х років Сонні Гейз (Бред Пітт), який після моторошної аварії був змушений покинути змагання та податися в інші дисципліни. Одного разу власник однієї з команд (Хав'єр Бардем) зв'язується з Гейсом і просить його піти на пенсію, щоб стати наставником вундеркінда-новачка Джошуа Пірса (Демсон Ідріс).

Місія нездійсненна: Фінальна розплата

Mission: Impossible – The Final Reckoning (США, бойовик/шпигунське, прем'єра –23 травня 2025 року)

Восьма частина культової франшизи стане прямим продовженням попередньої. Цього разу на Ітана Ганта (Том Круз) і його нинішню команду, до якої входять Грейс (Гейлі Етвелл), Бенджі (Саймон Пегг), Лютер (Вінг Реймс) і Періс (Пом Клементьєфф), чекає найнебезпечніша місія за всю кар'єру. Зняв фільм американський режисер і сценарист Крістофер Маккворрі, який раніше поставив п'яту, шосту і сьому частини франшизи, а також написав сценарій до четвертої.

Як приручити дракона How to Train Your Dragon (США, фентезі/бойовик, прем'єра – 13 червня 2025року)

Ігровий римейк однойменного хітового мультфільму 2010 року, знятого за мотивами книжки британської дитячої письменниці Кресіди Коуелл, повертає глядачів на суворий острів Берк, де вікінги і дракони були найлютішими ворогами впродовж поколінь. Юний Іккінг Кровожерливий Карасик III (Мейсон Темз), винахідливий, але відкинутий син вождя Стоїка Величезного (Джерард Батлер), кидає виклик багатовіковій традиційній практиці боротьби, зав'язуючи дружбу з драконом Беззубиком. Їхній зв'язок розкриває справжню природу драконів, кидаючи виклик самим основам суспільства вікінгів.

Ліло і Стіч

Lilo & Stitch (США, наукова фантастика/комедія, прем'єра – 23 травня 2025року)

Анімаційно-ігровий фільм, знятий на основі однойменного мультфільму 2002 року, розповідає про дружбу, що виникла між самотньою гавайською дівчинкою на ім'я Ліло (Майя Кеалоха) і схожим на собаку/коалу прибульцем на ім'я Стіч.

Світ Юрського періоду: Відродження

Jurassic World: Rebirth (США, Велика Британія, екшн/наукова фантастика, прем'єра – 2 липня 2025 року)

Події фільму Гарета Едвардса ("Годзілла", "Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія", "Творець") відбуваються через п'ять років після "Домініону", коли екологія планети виявилася здебільшого несприятливою для динозаврів – лише одиниці існують в ізольованому екваторіальному середовищі з відповідним для них кліматом. Досвідчений експерт з таємних операцій Зора Беннетт (Скарлетт Йоганссон) очолює команду, що виконує надсекретну місію з вилучення генетичного матеріалу трьох наймасивніших динозаврів у світі, які нібито зберігають ключ до ліків, що принесуть людству чудодійну користь. Зрозуміло, все йде не за планом.

М3ГАН 2.0

M3GAN 2.0 (США, жахи/наукова фантастика, прем'єра – 27 червня 2025 року)

Події сиквела хітового техно-горора відбуваються через два роки після кривавої різанини, яку влаштувала легендарна лялька-вбивця М3ГАН (Емі Дональд/Дженна Девіс). Відтоді її авторка Джемма (Еллісон Вільямс) стала відомою авторкою і бореться за контроль над ШІ, а її племінниця Кеді (Вайолет МакГроу) – вже бунтівна дівчина-підліток. Тим часом потужна військова корпорація, використавши базову технологію М3ГАН, створює нову суперзброю – Амелію (Іванна Сахно). Вона швидка, розумна і не збирається слухатися наказів людей. І тепер, щоб врятувати світ, Джемма має повернути М3ГАН. Тільки цього разу вона має бути ще сильнішою, ще небезпечнішою і ще божевільнішою.

Новокаїн

Novocaine (США, бойовик/трилер, прем'єра – 14 березня 2025 року)

Головний герой фільму – тихий інтроверт Нейтан Кейн (Джек Куейд) з рідкісним генетичним захворюванням, вродженою нечутливістю до болю. Його життя перевертається з ніг на голову, коли він наважується врятувати свою дівчину, яку взяли в заручники під час пограбування банку.

Смурфи

Smurfs (США, мюзикл/анімація, прем'єра – 18 липня 2025 року)

За сюжетом нового фільму, заснованого на однойменній серії коміксів бельгійської авторки Пейо, коли Тата Смурфа таємниче викрадають підступні чаклуни Разамель і Гаргамель, його донька Смурфетка бере на себе відповідальність та очолює Смурфиків у новій захопливій пригоді, щоб визволити його. Разом із новими друзями Смурфики мають з'ясувати, що саме визначає їхню долю, щоб врятувати Всесвіт.

Як повідомляв УНІАН, раніше Netflix анонсував свої головні фільми 2025 року.

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