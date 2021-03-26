Півфінали пісенного конкурсу пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.

Організатори Євробачення 2021 розкрили один із сюрпризів майбутнього конкурсу - на глядачів чекає вражаючий перфоманс під час інтервального акту під назвою Rock the Roof.

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У перформансі візьмуть участь шість переможців Євробачення різних років, а саме: Lenny Kuhr (1969), Teach-In with Getty Kaspers (1975), Sandra Kim (1986), Helena Paparizou (2005), Lordi (2006) та Måns Zelmerlöw (2015).

Зазначається, що всі артисти виступатимуть на трьох унікальних локаціях — дахах будинків у центрі Роттердаму, які перетворять на своєрідні сцени у хмарах.

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Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні.

Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.

Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі.

Для участі в шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні. Від України на конкурс поїде гурт Go_A з піснею "Шум".

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Автор: Ольга Робейко