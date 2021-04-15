У зв’язку із продовженням локдауну в Києві оргкомітет Національної музичної премії YUNA вимушено переніс проведення десятої ювілейної церемонії з 20 квітня на 12 травня 2021 року.

Організатори назвали нові подробиці виступів хедлайнерів музичного шоу, які вони готують ексклюзивно для церемонії YUNA 2021 у київському Палаці «Україна». Так, перед глядачами у колаборації виступлять The HARDKISS та MONATIK, а також гурти БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM та СКАЙ.

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Завдяки офіційному транслятору YUNA 2021 — головному музичному каналу країни М1 — глядачі з усієї країни о 20:00 зможуть долучитися до грандіозного шоу та у прямому ефірі одними з перших дізнатися імена тріумфаторів премії.

«Наша мета: провести церемонію YUNA 2021 у вигляді великого шоу в обов’язковому у порядку, – зазначив співзасновник та генеральний продюсер YUNA Павло Шилько. – Тому ми набираємося терпіння і тепер готуємося до травня. І найкращі артисти України та їхні слухачі разом з нами. Це непрості часи, але вони консолідують музичну сцену і надихають пережити цей складний період разом».

Подія відбудеться з дотриманням усіх карантинних норм, які будуть актуальними на момент її проведення.

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Автор: Діана Могилєвич