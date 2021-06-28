Дата прем'єри поки невідома.

Студія MAPPA оприлюднила перший трейлер аніме-адаптації "Людини-бензопили".

Згідно з сюжетом, хлопець Дендзі навчився перетворювати частини свого тіла в бензопили. А сталося це після того, як він злився з демоном.

Відомо, що над постановкою працює Рю Накаяма, який став більш відомим після таких робіт як "Магічна битва" і "Чорна конюшина".

А ось сценарій розробив Хіросі Секо, який також займався "Атакою титанів".

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Автор: Діана Могилєвич