Дата прем'єри Аніме поки невідома / скріншот YouTube
Студія MAPPA оприлюднила перший трейлер аніме-адаптації "Людини-бензопили".
Згідно з сюжетом, хлопець Дендзі навчився перетворювати частини свого тіла в бензопили. А сталося це після того, як він злився з демоном.
Відомо, що над постановкою працює Рю Накаяма, який став більш відомим після таких робіт як "Магічна битва" і "Чорна конюшина".
А ось сценарій розробив Хіросі Секо, який також займався "Атакою титанів".
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