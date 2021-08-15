Фільм вперше демонструють глядачам у присутності його творця.

У неділю, 15 серпня, відомий німецький актор Даніель Брюль презентував на Одеському міжнародному кінофестивалі (ОМКФ) свій режисерський дебют - трагікомедію "Поганий сусід".

Як передає кореспондент УНІАН, показ почався пізно ввечері у Фестивальному палаці ОМКФ (Одеський театр Музичної комедії).

Як зазначив Брюль, фільм знімався в умовах пандемії COVID-19 - початок зйомок збігся з днем введення карантину в Берліні.

"Незважаючи на пандемію, нам вдалося завершити роботу над цим фільмом. На щастя, ніхто не захворів", - сказав творець трагікомедії.

Читайте такожВ Одесі відкрився міжнародний кінофестиваль: відеоЗа його словами, лише в Одесі він усвідомив: в Україні "Поганий сусід" вперше пройде в залі з величезною кількістю людей і в присутності його творця.

Річ у тому, що фільм планувався до показу взимку в рамках Берлінського міжнародного кінофестивалю (Берлінале), проте не був продемонстрований у звичайному форматі через карантин.

12-й Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) стартував 14 серпня і триватиме по 21 серпня.

Фільм "Поганий сусід"

Трагікомедія "Поганий сусід" - режисерський дебют відомого німецького актора Даніеля Брюля. Також він у цьому фільмі зіграв головну роль - гіперболізовану версію самого себе. Продюсером стрічки виступив Мальті Грунерт. У фільмі досліджуються теми джентрифікації та соціальної нерівності в Берліні.

Німецько-іспанський актор Даніель Брюль народився в 1978 році в Барселоні в інтернаціональній родині. Вільно говорить іспанською, німецькою, французькою та англійською мовами, також володіє каталанською.

Популярність актор отримав в 2003 році після виходу німецької трагікомедії "Гуд бай, Ленін!". За цю роль він отримав нагороду Європейської кіноакадемії як найкращий актор. Згодом актор почав отримувати ролі в голлівудських стрічках, серед яких - "Ультиматум Борна", "Безславні виродки" і "П'ята влада".

У 2013 році вийшла біографічна драма Рона Ховарда "Гонка", де Брюль зіграв відомого австрійського гонщика Нікі Лауда. За цю роль він отримав номінації на "Золотий глобус" і BAFTA.

У 2016 році актор потрапив в Кіновсесвіт Marvel. Він зіграв роль антагоніста барона Гельмута Земо у фільмі "Перший месник: Протистояння". У 2021 році він повернувся до цієї ролі в серії "Сокіл і Зимовий солдат" і став мемом.

У 2019 році актор отримав другу номінацію на "Золотий глобус" - цього разу за головну роль в історичному детективному серіалі "Алієніст".

Наступна його велика робота - роль в комедійному бойовику "Kingsman: велика гра", який повинен вийти на екрани в серпні 2021 року.

Автор: Лариса Козова