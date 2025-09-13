Найкращим фільмом визнано стрічку "Будинок "Слово". Нескінченний роман".

У Києві в суботу, 13 вересня, відбулося вручення національної кінематографічної премії "Золота дзиґа-2025". Найкращим фільмом визнано стрічку "Будинок "Слово". Нескінченний роман".

Як повідомляє Еспресо, під час церемонії було вшановано трьох номінантів 2025 року, які загинули у війні з Росією: режисера Віктора Ониська, актора Василя Кухарського, кінопродюсера Станіслава Притулу.

Хто отримав нагороди

• Андрій Різоль - нагорода за видатний внесок у розвиток українського кінематографа.

• Тарас Томенко - найкращий режисер, нагорода за фільм "Будинок "Слово". Нескінченний роман".

• Костянтин Темляк - найкраща чоловіча роль (фільм "БожеВільні"). Актор не зміг особисто отримати нагороду, адже він нині на фронті.

• Карина Химчук - найкраща жіноча роль (фільм "Ти мене любиш?").

• Василь Кухарський - найкраща чоловіча роль другого плану (фільм "Редакція"); нагороду вручено посмерто. Як зазначає видання, актору плескали стоячи.

• Ніна Набока - найкраща жіноча роль другого плану (фільм "Будинок "Слово". Нескінченний роман").

• Шевкет Сейдаметов - найкраща робота художника-постановника ("Будинок "Слово". Нескінченний роман").

• Алла Загайкевич - найкраща музика (фільм "Будинок "Слово". Нескінченний роман").

• That ain’t me - найкраща пісня (фільм "БожеВільні").

• Сергій Маурін - найкращий грим (фільм "БожеВільні").

• Тетяна Кремень - найкращий дизайн костюмів (фільм "Ти мене любиш?").

• Михайло Закутський - найкращий звук (фільм "Стрічка часу").

• Віктор Онисько (посмертно), Марина Майковська - найкращий монтаж (фільм "Фрагменти льоду").

• Тарас Томенко - найкращий сценарій (фільм "Будинок "Слово". Нескінченний роман").

• Найкращий документальний фільм - "Порцелянова війна".

• Найкращий короткометражний ігровий фільм - "Чорничне літо" режисерки Марії Кондакової та продюсерки Ольги Брегман.

• Найкращий короткометражний документальний фільм - стрічка "Там, де закінчується Росія" режисера Олексія Радинського та продюсерки Люби Кнорозок.

• Найкращий серіал - Homo Amans, що присвячений праці зооволонтерів.

• Відкриття року - Марія Стоянова за фільм "Фрагменти льоду".

Українські кіноактори: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, скандальний актор Темляк отримав "Золоту дзиґу", попри звинувачення у насильстві. Зазначалося, що відзнака попередньої роботи актора сьогодні має інший контекст та сприйняття, адже не так давно артиста звинуватили в фактах домашнього насильства, і нині триває кримінальне провадження. Представники кіноакадемії зазначили, що засуджують дії актора і зовсім не виправдовують його вчинки. Разом з тим вони заявили, що нагорода була вручена виключно за акторську майстерність у конкретній кінострічці.

Також ми писали, що зірка "Спіймати Кайдаша" Антоніна Хижняк стала заслуженою артисткою України. Артистка поділилася світлинами з нагородження у соцмережі, а також додала, що присвячує цю відзнаку полеглим на війні колегам.

