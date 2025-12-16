Якщо перший сезон вийшов цілком, то другий показуватимуть по епізоду на тиждень – від завтра і до фіналу 4 лютого.

Другий сезон "Фоллаута" (Fallout) здобув максимальний рейтинг схвалення на Rotten Tomatoes. Журналісти вже подивилися 6 із 8 епізодів, і поставили 100% "свіжості" продовженню серіалу, заснованому на однойменній ігровій франшизі.

Для порівняння: перший сезон Fallout утримує 96% "свіжості". Критики зазначають, що продовження зберегло фірмовий гумор та "хімію" між героями, але разом з цим стало похмурішим, глибшим і сміливішим – через сетинґ Нью-Веґаса, улюблену локацію шанувальників ігрової серії.

У другому сезоні повертаються всі ключові персонажі: Люсі Маклін у виконанні Елли Пернелл, Гуль (Волтон Гоггінс), Максимус (Аарон Мотен) і Хенк Маклін (Кайл Маклахлен). До акторського складу також приєднався Джастін Теру в ролі містера Хауса, якого називають головним відкриттям сезону.

З недоліків дехто відзначає лише повільний розвиток подій у перших серіях та невеликі самоповтори, що проявляється в арці Люсі та Гуля, які так само регулярно сваряться. Також новий сезон сильно зав'язаний на лорі ігор та може виявитися заплутаним для пересічного глядача.

Другий сезон "Фоллаута" стартує вже завтра, 17 грудня на Prime Video. Загалом очікується вісім серій, і фінальна вийде 4 лютого 2026 року.

До слова, серіал уже продовжили на 3-й сезон. При цьому загалом проєкт може отримати 5-6 сезонів. Творці обіцяли, що з розвитком персонажів поспішати не збираються.

Серія Fallout зарекомендувала себе як одна з найкращих ігрових франшиз у жанрі RPG, відома своїм чорним гумором, жорстокими боями і сюжетом із вихідцем із притулку. УНІАН розповідав, у які ігри за Fallout варто зіграти після перегляду серіалу.

