Другий сезон "Фоллаута" отримав ідеальні 100% на Rotten Tomatoes / фото Amazon

Другий сезон "Фоллаута" (Fallout) здобув максимальний рейтинг схвалення на Rotten Tomatoes. Журналісти вже подивилися 6 із 8 епізодів, і поставили 100% "свіжості" продовженню серіалу, заснованому на однойменній ігровій франшизі.

Для порівняння: перший сезон Fallout утримує 96% "свіжості". Критики зазначають, що продовження зберегло фірмовий гумор та "хімію" між героями, але разом з цим стало похмурішим, глибшим і сміливішим – через сетинґ Нью-Веґаса, улюблену локацію шанувальників ігрової серії.

У другому сезоні повертаються всі ключові персонажі: Люсі Маклін у виконанні Елли Пернелл, Гуль (Волтон Гоггінс), Максимус (Аарон Мотен) і Хенк Маклін (Кайл Маклахлен). До акторського складу також приєднався Джастін Теру в ролі містера Хауса, якого називають головним відкриттям сезону.

Відео дня

З недоліків дехто відзначає лише повільний розвиток подій у перших серіях та невеликі самоповтори, що проявляється в арці Люсі та Гуля, які так само регулярно сваряться. Також новий сезон сильно зав'язаний на лорі ігор та може виявитися заплутаним для пересічного глядача.

Fallout 2 сезон має 100% рейтинг на Rotten Tomatoes

Другий сезон "Фоллаута" стартує вже завтра, 17 грудня на Prime Video. Загалом очікується вісім серій, і фінальна вийде 4 лютого 2026 року.

До слова, серіал уже продовжили на 3-й сезон. При цьому загалом проєкт може отримати 5-6 сезонів. Творці обіцяли, що з розвитком персонажів поспішати не збираються.

Серія Fallout зарекомендувала себе як одна з найкращих ігрових франшиз у жанрі RPG, відома своїм чорним гумором, жорстокими боями і сюжетом із вихідцем із притулку. УНІАН розповідав, у які ігри за Fallout варто зіграти після перегляду серіалу.

Вас також можуть зацікавити новини: