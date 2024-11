Ця артистка стала першою в історії, кого двічі нагородили таким званням.

Відома музична платформа Apple Music назвала найкращу співачку 2024 року. Нею стала знаменита 22-річна артистка Біллі Айліш, чиї пісні слухають мільйони, а у своїх соцмережах вона збирає мільярди переглядів на кліпах.

Цей рік став справжнім проривом для виконавиці. Після отримання другої премії "Оскар" та "Греммі" за внесок у повнометражний фільм "Барбі" з піснею "What I Was Made For", співачка ще й випустила новий альбом "HIT ME HARD AND SOFT", який став вже третім за час її кар'єри.

Як вказано на офіційному сайті Apple Music, після прем'єри альбому він швидко став популярним та лідирував у всежанровому чарті у 138 країнах світу. Крім того, серед інших досягнень молодої зірки виступ на Олімпійських іграх, а саме на церемонії їх закриття.

Тоді артистка виконала хіт "Birds Of a Feather" у Лос-Анджелесі, де відбудеться наступна Олімпіада. В той день Айліш зібрала найбільшу кількість прослуховувань в Shazam.

Також цього року вона стала номінанткою семи премій "Греммі" у категоріях "Запис року", "Альбом року" та "Пісня року", а ще стала першою знаменитістю, хто двічі перемагав в рейтингу Apple Music "Артист року". До слова, вперше цю нагороду Біллі отримала у 2019 році.

"З того моменту, як ми вперше почули "Ocean Eyes" майже десять років тому, ми були фанатами і прихильниками творчості Біллі. Це завжди особливо, коли молодий артист так швидко знаходить спільну мову з такою великою кількістю людей. Але те, що дійсно вражає, спостерігаючи за її розвитком протягом останнього року, – це не тільки те, що її голос і артистизм продовжують резонувати так широко. А те, що вона розквітала так само сміливо і чесно – на своїх умовах, у свій власний спосіб", – прокоментувала перемогу Айліш старший директор з контенту та редагування Apple Music Рейчел Ньюман.

На додаток, не можливо не помітити успіх виконавиці і на платформі YouTube. Зокрема, кліп на її пісню "Lovely", записану у дуеті з артистом Khalid, наразі переглянуло вже два мільярди разів. Також 1,2 мільярда переглядів зібрало відео на трек "Bad Guy".

Нагадаємо, раніше Біллі Айліш відреагувала на перемогу Трампа на виборах у США. Співачка обурена результатами голосування.

