Ці кринжові пісні змусили українських військових реготати.

Українські військові взяли в полон двох російських загарбників. Під час перевірки їхніх телефонів вони виявили музику, яку слухають військові країни-агресора.

Як з'ясувалося, окупантів на нові злочини надихають "Демобілізація" Сектора Газа і "Російська дорога" Ігоря Растєряєва.

"Природа на війні, нам як рідна мати. Але є час ховатися, а є час наступати. І незабаром з'явилися ми у ворожих містечках. І стали все трощити навколо, розбили в пух і прах", - співається в пісні "Російська дорога".

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Сенс цієї кринжової пісні в тому, що "діди", тікаючи від німецької армії, нібито насправді йшли вперед.

Слухаючи ці пісні, бійці ЗСУ не змогли стримати сміх.

Зазначимо, під час повномасштабного російського вторгнення багато українських знаменитостей запустили процес українізації своєї творчості. Також вони випустили багато нових пісень, які надихають українців і дарують віру в швидку перемогу.

Нагадаємо, які пісні потрапили в українські музичні чарти у травні 2023.

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