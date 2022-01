Зазначається, що 64-а церемонія транслюватиметься в прямому ефірі з MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасі.

Про це передавати Академія звукозапису США.

Спочатку захід мав пройти 31 січня в Лос-Анджелесі, але його перенесли в Лос-Вегас на 3 квітня.

"Ми раді вперше привезти Grammy в Лас-Вегас і влаштувати шоу світового рівня. З того моменту, як ми оголосили про перенесення початкової дати шоу, ми були завалені щирими повідомленнями про підтримку і солідарність з боку артистичної спільноти", - йдеться в заяві.

Вести захід буде комік, актор і телеведучий Тревор Ноа. Інші деталі повідомлять з часом.

Як відомо, 64-ту церемонію вручення премії "Grammy" в 2022 році перенесли через поширення штаму "Омікрон" в Лос-Анджелесі.

"Здоров'я та безпека членів нашої музичної спільноти, живої публіки та сотень людей, які невпинно працюють над створенням нашого шоу, залишаються нашим пріоритетом. Враховуючи невизначеність навколо варіанту Omicron, проведення шоу 31 січня просто пов'язане із занадто великим ризиком", - повідомляли раніше організатори.

Нагадаємо, в листопаді 2021 року були оголошені номінанти премії.

Найбільшу кількість номінацій (11) набрав американський музикант Джон Батист, у тому числі "за запис року" і "за альбом року". Виконавці Джастін Бібер і американки Дожа Кет і H. E. R. - будуть представлені у восьми категоріях. Сім номінацій - у Біллі Айліш і Олівії Родріго.

Кліп українського режисера Тані Муіньо на пісню Montero (Call Me By Your Name) репера Lil Nas X потрапив до списку номінантів на престижну премію "Греммі" в категорії "Краще музичне відео".

