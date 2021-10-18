Також Ірина Горбачова зізналася в любові українській столиці.

Російська актриса і зірка серіалу "Чікі" Ірина Горбачова, яка цього року зіграла весілля з українським музикантом і колишнім солістом групи Quest Pistols Антоном Савлеповим, влаштувала відверту фотосесію.

Пікантні знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте такожУкраїнський співак освідчився своїй дівчині на концерті" Скай " (відео)Ірина Горбачова для відвертих кадрів обрала дах одного з торгових центрів Києва. Дружина Савлепова постала в одній лише блискучій спідниці, а груди прикрила руками.

Крім того, артистка, яка в кінці 90-х переїхала з Донецької області в Москву, зізналася, що обожнює українську столицю.

"Знову освідчення в любові до Києва! Люблю! Обожнюю! Людей, вулиці, компанії, містечка, повітря.... Все, що з тобою пов'язано - це постійна любов і справжня дружба!! Частина мого серця завжди тут", - підписала Ірина Горбачова.

"Боже, Іра", "Вау", "Ви приголомшлива, серед Несправжніх в наш час", "Яка крута і красива зйомка", "О, боги, яка красива і стильна", — відзначили підписники актриси.

Ірина Горбачова: особисте життя

Близько року тому стало відомо про стосунки актриси з екс-солістом групи Quest Pistols Антоном Савлеповим. Зіркова пара познайомилася на одній з вечірок.

Через пів року Антон запросив Ірину знятися в кліпі на пісню "Тебе 20", але тоді почуттів між ними не було. Тільки під час зйомок другого кліпу вони зрозуміли, що не можуть один без одного. В цьому році вони зіграли весілля в Туреччині.

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Автор: Каролина Гайдук