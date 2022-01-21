Пісня отримала назву "Watercolor Eyes".

Американська співачка Лана Дель Рей випустила новий трек "Watercolor Eyes", який був написаний для другого сезону серіалу "Ейфорія" (Euphoria).

Офіційне відео опублікували на YouTube-каналі зірки.

Трек можна буде почути в третій серії другого сезону "Ейфорії", яка вийде на сервісі HBO Max в неділю, 23 січня. Назва епізоду більш ніж інтригуюча - "Роздуми: великі і маленькі хулігани".

Вперше уривок роботи прозвучав у тизері нового епізоду, опублікованого творцями проекту в Twitter.

Сингл спродюсував Назрі Тоні Атве, який працював з такими зірками, як Шакіра, Джастін Бібер і Pitbull.

Нагадаємо, перший епізод "Ейфорії" з Зендаей, Джейкобом Елорді, Сідні Суїні і Ангусом Клаудом вийшов 9 січня. Серію подивилися 2,4 млн глядачів на всіх платформах. Це найвищий показник з моменту запуску HBO Max.

Вас також можуть зацікавити новини: