Шанувальники з нетерпінням чекають кліп на нову пісню.

Італійський рок-гурт Måneskin презентував новий трек, який отримав назву Supermodel. Вперше наживо вони виконають його у фіналі пісенного конкурсу Євробачення 2022.

Відомо, що для створення нової пісні гурт надихався своєю поїздкою Каліфорнією, де провів кілька місяців.

Lyrics-відео вже отримало позитивні відгуки: "Я обожнюю цей вайб, буду грати його все літо. Буквально закоханий", "Мені подобається це, хоча це відрізняється від останніх пісень".

Крім того, мотив пісні Supermodel багато шанувальників порівняли з піснею групи Nirvana - Smells Like Teen Spirit.

Відомо, що вперше Måneskin заспівають нову пісню у фіналі Євробачення 2022, який відбудеться 14 травня.

Нагадаємо, раніше гурт Maneskin на музичному фестивалі підтримав Україну і послав Путіна.

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