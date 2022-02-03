Минулорічні переможці легендарного італійського конкурсу знову вийшли на сцену і змусили глядачів танцювати.

Через 11 місяців після перемоги в легендарному фестивалі італійської пісні Sanremo група Maneskin знову запалила сцену з "Zitti e buoni" і отримала бурхливі оплески.

Художній керівник і ведучий фестивалю Амадеус особисто зустрів учасників римської групи на електричному гольф-карі. Таким чином, абсолютно незвичайним чином Даміано, Вікторія, Ітан і Томас повернулися "додому". Амадеус зустрів їх по-батьківськи, а публіка влаштувала заслужені овації, пише romatoday.

Maneskin спочатку виконали "Zitti e buoni", яка принесла їм удачу 11 місяців тому і протягом усього 2021 року, а потім представили пісню "Coreline", до якої фронтмен групи Даміано Давид особливо прив'язаний, при чому до такої міри, що не зміг стримати сліз під час виконання. Наприкінці пісні соліст виглядав дуже схвильованим.

"Coreline" - це наша казка, історія маленької дівчинки, яка не може знайти своє місце в світі, тому що вона занадто чиста і тендітна", - прокоментували учасники групи.

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Даміано Давид прокоментував, що чудово знову повернутися на фестиваль, а такий "чудовий прийом" робить повернення "ще більш особливим".

Видання зазначає, що ця група стала першою, хто виграв фестиваль італійської пісні з чистим роком.

Для виступу учасники групи вибрали повністю чорні наряди в стилі глем-рок, підтверджуючи художнє партнерство з Gucci, брендом, який група носила на найпрестижніших міжнародних заходах в останні місяці, повідомляє tg24.sky.it. Після виконання "Zitti e buoni" група повернулася на сцену вже в нових нарядах, щоб виконати нову пісню.

Рік тому Sanremo став місцем, що змінило життя чотирьох молодих людей. Після фестивалю була перемога на Євробаченні, перемога на Saturday Night Live в США, відкриття концерту Rolling Stones. Maneskin зі своїми піснями досягли світових вершин, зайняли перші місця в європейських і світових музичних чартах.

У своєму Instagram група також відзначила знаменну дату постом. "Рік по тому, точно такі ж почуття", - написали вони.