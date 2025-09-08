Легенди різних поколінь об'єдналися, аби віддати шану покійному музиканту.

У ніч на 8 вересня, в США пройшла щорічна музична премія MTV Video Music Awards. Окрім оголошення переможців, на сцені виступило багато зірок. Серед них і лідери відомих рок-гуртів Aerosmith та Yungblud, які віддали свою шану покійному Оззі Осборну.

Як повідомляє Variety, триб'ют Осборну став одним з найяскравіших моментів шоу. На сцені об'єдналися легенди двох різних поколінь - Стівен Тайлер з Aerosmith і британський молодий виконавець Yungblud. Разом вони виконали три хіти Оззі Crazy Train, Changes та Mama, I'm Coming Home.

Yungblud вразив своїм вокалом та енергією у вступній пісні Crazy Train. Після цього виконавець надягнув чорне шкіряне пальто, а темп мелодії змінився, перейшовши до пісні гурту Black Sabbath - Changes.

У фіналі виступу з'явився 77-річний Тайлер, який в супроводі гітариста Aerosmith Джо Перрі виконав Mama I’m Coming Home. До цього дуету доєднався і Yungblud. Разом вони зарядили залу рок-атмосферою, тим самим вшанувавши пам'ять легенди цього жанру.

Нагадаємо, що лідер гурту Black Sabbath Оззі Осборн помер 22 липня у віці 76 років. Він пішов з життя всього через кілька тижнів після свого останнього виступу на концерті Back to the Beginning у рідному Бірмінгемі, Великобританія. Як повідомила сім'я легендарного музиканта, в останні свої миті він був оточений близькими людьми та любов'ю. Церемонія прощання зі співаком пройшла в Англії.

