Крім того, Лорак розповіла деталі майбутніх виступів в Україні.

Скандальна українська співачка Ані Лорак, яка живе і виступає в Росії, розповіла, чому так довго не співала українські пісні.

Так, в інтерв'ю "КП в Україні", вона прокоментувала трек "Бачила", який став першим за багато років українською мовою, і розповіла, чи є в планах запис альбому рідною мовою.

"Можливо, я коли-небудь це зроблю (запишу альбом українською - УНІАН). Скільки зараз всього змінюється і в подачі, і в аранжуванні. До того часу, коли ці треки записувалися, це був актуальний звук. Сьогодні є більше можливостей для того, щоб улюблені пісні могли зазвучати по-новому", - зазначила Лорак.

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Що стосується україномовного альбому, то за словами співачки, для цього потрібно зібрати багато пісень.

"Багато років я не випускала треків українською, тому що не було гідної пісні. Пісня "Бачила", на мій погляд, дуже чуттєва і лірична, одна з найпрекрасніших в новому альбомі. Я написала цю пісню у співавторстві і вважаю її чудовим прикладом того, як повинна звучати українська музика сьогодні", - зазначила Лорак.

Також скандальна артистка прокоментувала свій перший за 7 років виступ в Україні. Зазначимо, влітку 2021 року Ані Лорак вперше за довгий час зустрілася з українськими шанувальниками: на концертах в Одесі два дні був sold out.

"Це були емоції щастя, радості і свята. Зустріч з моїми глядачами для мене завжди свято. Мої виступи на батьківщині були довгоочікуваними, але я не очікувала, що відбудеться відразу два концерти з аншлагом. Мені здається, що якби було заявлено п'ять концертів, то ми продали б квитки на всі п'ять. Величезна черга людей стояла на вулиці, ми довго не виходили на сцену і чекали, щоб всі могли зайняти свої місця. Деякі глядачі просто купували вхідні квитки, щоб потрапити всередину, і стояли в проходах. І це мене дуже зворушило. Зворушила їх любов довжиною в 25 років, яка, повірте мені, взаємна", - заявила Лорак.

Крім того, Лорак розповіла деталі майбутніх виступів в Україні. Так, за її словами, вже цього року відбудеться серія концертів по Україні з програмою The Best, на яких прозвучать хіти і нові пісні.

"Це буде спеціальна оновлена програма The Best, зараз ми вдосконалюємо шоу, щоб здивувати навіть найвимогливіших глядачів. Обов'язково буде блок з українськими хітами, а також новими піснями, які заплановані до виходу напередодні туру", - повідомила Лорак.

Як писав раніше УНІАН, Лорак планує виступити у Харкові, Запоріжжі та Херсоні.

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