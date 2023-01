Тиждень тому співачка випустила пісню "Flowers" і відвертий кліп на неї. Як виявилося, композиція присвячена її колишньому чоловікові.

Відома американська співачка Майлі Сайрус тиждень назад порадувала своїх шанувальників піснею "Flowers" і відвертим кліпом на неї. У кадрі виконавиця з'являється в чорній білизні. Показано, як вона плаває в басейні, займається спортом і танцює вдома.

Потім Сайрус прийняла душ і одягла великий чорний чоловічий піджак на голе тіло. Відомо, що це піджак її колишнього чоловіка Ліама Хемсворта, якому і присвячена пісня, пише Daily Mail.

У композиції Майлі розповідає про свої стосунки, називаючи їх ідеальними і "золотими". Але це до тих пір, поки все не зруйнувалося. Вона також співає про "спалений будинок", що є посиланням на справжню історію: у 2018 році, коли Сайрус і Хемсворт були разом, їхній будинок згорів через лісову пожежу.

Примітно, що реліз вийшов прямо в день народження Ліама - 13 січня. ЗМІ пишуть, що кліп знятий в будинку Сайрус, де Хемсворт їй зраджував.

У пісні співається:

I can buy myself flowers

Write my name in the sand

Talk to myself for hours

Say things you don't understand

I can take myself dancing

And I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than you can

(Переклад з англійської: "Я можу сама купити собі квіти, написати своє ім'я на піску, годинами розмовляти сама з собою. Так, деякі речі ти не розумієш. Так, я можу любити себе краще, ніж ти".)

Відомо, що даний хіт увійде в прийдешній студійний альбом "Endless Summer Vacation".

Станом на 21 січня "Flowers" Майлі Сайрус займає першу сходинку в рейтингу YouTube Music серед пісень, що набирають популярність на території України.

