Майлі Сайрус з апломбом впоралася з несправністю свого гардеробу під час виступу напередодні Нового року.
29-річна співачка ледь не осоромилася, виконуючи свої хіти "We Can't Stop" і "Party in the USA" в прямому ефірі каналу NBC, повідомляє Yahoo News.
Під час виступу Сайрус активно рухалася на сцені і сріблястий топ співачки почав сповзати з грудей. Вона спробувала його утримати, але незабаром відвернулася від глядачів, щоб зняти верх повністю і прикрити груди руками.
Читайте такожЕлтон Джон випустить новий альбом за участю Майлі Сайрус і Нікі МінажСпівачці довелося швидко імпровізувати і змінити наряд, ненадовго пішовши зі сцени. Весь цей час бек-вокалісти і група продовжували грати.
Посеред першого приспіву пісні "Angels Like You" Сайрус повернулася на сцену в червоному піджаку, який вона раніше одягала в концертній програмі.
"Але це все ще найбільша кількість одягу, який я носила на сцені", - пожартувала співачка.
What a way to start #2022 👀 #MileyCyrus wardrobe malfunction #HappyNewYearpic.twitter.com/6FvMIvbc6n— IG: DashawnTaylor (@DashawnTaylor) January 1, 2022
Нагадаємо, раніше Майлі Сайрус спеціально оголила груди заради пікантного знімка.