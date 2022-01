Співачці довелося терміново переодягатися прямо під час концерту.

Майлі Сайрус з апломбом впоралася з несправністю свого гардеробу під час виступу напередодні Нового року.

29-річна співачка ледь не осоромилася, виконуючи свої хіти "We Can't Stop" і "Party in the USA" в прямому ефірі каналу NBC, повідомляє Yahoo News.

Під час виступу Сайрус активно рухалася на сцені і сріблястий топ співачки почав сповзати з грудей. Вона спробувала його утримати, але незабаром відвернулася від глядачів, щоб зняти верх повністю і прикрити груди руками.

Співачці довелося швидко імпровізувати і змінити наряд, ненадовго пішовши зі сцени. Весь цей час бек-вокалісти і група продовжували грати.

Посеред першого приспіву пісні "Angels Like You" Сайрус повернулася на сцену в червоному піджаку, який вона раніше одягала в концертній програмі.

"Але це все ще найбільша кількість одягу, який я носила на сцені", - пожартувала співачка.

Нагадаємо, раніше Майлі Сайрус спеціально оголила груди заради пікантного знімка.

